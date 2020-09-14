İstanbul’da 7 ton balığa el koyuldu

Tarım ve Orman İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimde balıkların belirlenen boy kriterlerine uygun olup olmadığı incelendi. Bu çerçevede, 360 kasa istavrit, 47 kasa lüfer, 5 kasa tekir, 11 kasa kolyoz, 83 kasa bakalyaro, 12 kasa kırlangıç, 6 kasa dil, 2 adet kalkan, 3 adet sivriburun karagöze el koyulurken canlı olan 1 adet ıstakoz denize bırakıldı. Mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 7 ton su ürününe el konuldu, sekiz kişiye toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı. El koyulan su ürünlerinin mülkiyeti kamuya geçirildi.