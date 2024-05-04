İstanbul-Sivas YHT ilk seferini yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti. İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı tren hattı bugün, Söğütlüçeşme istasyonundan saat 08.40'ta hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi. Kadıköy Söğütlüçeşme istasyonunda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Yapılan törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra TCDD Taşımacılığı Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti Sivas Milletvekili Nihan Ayan ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem katıldı. Törenin ardından İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı Tren, katılımcılar tarafından uğurlandı.

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"AVRUPA'DA ALTINCI, DÜNYADA DA SEKİZİNCİ HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2002-2023 yılları arasında demir yollarında ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, "İyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Ana yurdumuzu demir ağlarla örülmesine, vizyonuna sahip çıktık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Demir yollarımızı tamamen elden geçirdik ve yeniledik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu, 13 bin 919 kilometreye yükselttik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da altıncı, dünyada da sekizinci hızlı tren işletmeciliğini yaptık.İlk olarak 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını, sonrasında Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan 2023 yılında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtık. Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saatlik yol süresini de 2 saate indirerek Ankara-Yozgat arasını da bir saate düşürdük. Hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızelili, Sivas bulunmaktadır." diye konuştu.

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"2009 YILINDAN BU YANA 85 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Sivas-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattıyla ilgili bilgiler vern Boyraz, "Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimizle Ankara merkezli hızlı tren ana ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımızın hızlı trenle seyahat etmesine vesile olduk. Açıldığı günden bugüne bir milyonun üzerinde yolcu seyahat etti. Şimdi de sizlerle birlikte yüksek hızlı trenlerimiz ile Sivas-İstanbul aktarmasız ekspres seferlerini başlatmanın mutluluğunu, heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Ankara-Sivas arasında yüksek hızlı tren seferleri, 3 geliş, 3 gidiş olarak yapılmaktadır. Sivas ve Ankara'dan yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcularımızdan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul seferleri talepleri doğrultusunda artık bu seferlerden biri İstanbul'a devam edecek şekilde planlanmıştır. Bizim burada Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden yüksek hızlı tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir. 483 yol kapasitesine sahip setler kullanılacak, işletilecek bu ekspres hatlar İstanbul'dan 8.40'ten kalkacak, Sivas'tan da 13.30'da kalkacak.Trenlerimiz İstanbul Sivas arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, Pendik istasyonlarında duruş sağlayacak. Elbette ki ilerleyen günlerdeki taleplere göre tekrar bazı değişiklikler yapılabilir. Yüksek hızlı trenlerle hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdık. Şimdi İstanbul seferlerinde de bu sayıyı daha da arttırmaya başlayacağız. Biraz önce hareket edecek trenle ilgili bilgiler aldığımızda toplam 803 yolcumuza biletlenme yapılmış. Bunun 370 tanesi İstanbul'dan direkt Sivas'a giden Sivaslı yolcular oluyor." dedi.