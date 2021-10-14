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İstanbul Havalimanı 'işaret dilini' seçti

#İstanbul Havalimanı#Kadir Samsunlu#İşaret Dili
İstanbul Havalimanı işaret dilini seçti

İGA İstanbul Havalimanı, ‘İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor’ yarışmasıyla özel işaret dilini seçti. Yarışmanın birincisi halk oylamasıyla belirlenirken, erişilebilir iletişime dikkat çekildi. İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Havalimanımızı herkes için özgür ve erişilebilir hale getirdik. Bunun sonucunda da kendi yaptıklarımızı da belgelemek ve denetletmek istedik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın erişilebilirlik belgesini İstanbul’da yıllar sonra alan ilk kurum olduk" dedi.

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Engelli yolcuların engelsiz seyahat etmesi için 'otizm', 'Down sendromu', 'serebral Palsi',  'işitme, görme engeli ve hareket kısıtlılığı' gibi farklı zorluklar yaşayan bireyler için terminal girişinden uçuş kapısına kadar kolaylık sağlayan birçok yeni uygulamayı hayata geçiren İstanbul Havalimanı, bu kez işitme engelliler için işaret dilini seçti. Bu kapsamda  düzenlenen ‘İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor’ yarışmasıyla işitme engelliler için İstanbul Havalimanı’nı tanımlayan yeni bir işaret dili tanımı belirlendi. Bu dilin nasıl olması gerektiği ise işaret dilini kullananlara soruldu. Yapılan başvurular komisyon üyeleri tarafından incelendi ve sona kalan 3 işaret, halk oylamasına sunuldu. ‘İstanbul Havalimanı İşaret Dilinde İşaretini Arıyor’ yarışması sonucunda halk oylamasıyla birinci olan Ali İsmet Öner 5 bin lira değerinde hediye çekini almaya hak kazandı.

İŞARET DİLİ TANITILDI

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Yarışma sonucunda belirlenen işaret dilindeki yani tanımlama İstanbul Havaliman’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda toplumun her kesimi için erişilebilir bir havalimanı olmayı hedeflediklerini belirten  İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu,  “Herkes eşit. Bu tür yapılar sadece normal dediğimiz insanlar için yapılmıyor, bütün insanlar için yapılıyor. Bu tür yapılara yaşamsal sıkıntıları olan insanlarımızın daha çok ihtiyacı var. Biz dedik ki bu havalimanının içinde sadece tüm insanların yaşayabileceği bir ortam oluşturacağız. Bu insanların neye ihtiyacı olduğunu da bu insanları tanıyan, emek veren paydaşlarımızla yapacağız. Paydaşlarımızın bu süreçte bizlere verdiği destekle beraber bütün erişebilirlik sistemini oluşturduk” diye konuştu.

“ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİNİ İSTANBULDA YILLAR SONRA ALAN İLK KURUM OLDUK"

İstanbul Havalimanı’nda engelliler için çok sayıda uygulamanın bulunduğunu kaydeden Kadri Samsunlu, “Biz burada havalimanımızı herkes için özgür ve erişilebilir hale getirdik. Bunun sonucunda da kendi yaptıklarımızı da belgelemek ve denetletmek istedik. Onun için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın erişilebilirlik belgesini İstanbul’da yıllar sonra alan ilk kurum olduk. Biz ikinci kurumuz, ilk kurum da Vilayettir. Burada bağımsız hareket etmeyi sağlamak için farklı ana engel gruplarının tümünde giriş kapısından uçuş kapısına kadar beraberce deneyimledik. Onlar da burada her noktada yapmamız gereken aksiyonları bize bildirdiler. Mesela otistik çocukların ciddi anlamda sakin ortama ihtiyacı var. Onun için kara ve hava tarafında özel yolcu salonları oluşturduk” dedi.

Görme engelli eski Milletvekili Lokman Ayva ise, “İGA’da bütün algılar değişiyor. Bir havalimanı ki adının ne olması gerektiğini kullanıcılara soruyor ve arkasından da güzel olanı belirleyip bütün dünyaya duyuruyor. Bunun dünyada ilk defa olmasının getirdiği o kadar büyük bir anlam var ki bize verdiği mesaj şu; ‘Siz değerlisiniz. Biz kendinizi sizin gözünüzle görmek istiyoruz ve dünya bizi sizin ibarelerinizle tanısın istiyoruz” şeklinde konuştu.

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#İstanbul Havalimanı#Kadir Samsunlu#İşaret Dili

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