İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden meslek yüksekokulu adaylarına büyük destek

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde meslek yüksekokullarının önemi gittikçe artıyor. Değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyuluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu alanda farkındalık yaratmak ve meslek öğrenimini teşvik etmek amacıyla 2020-2021 akademik döneminde belirlenen ön lisans programlarına yerleşen her öğrenciye ÖSYM bursunun yanı sıra yüzde 50 burs imkanı sağlıyor.



“Güçlü bir meslek, güçlü bir gelecek” mottosuyla yola çıkılan kampanyadan Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri faydalanabiliyor. Bugün 20 bine yakın öğrencisi, 45 bine yakın mezunu, yaklaşık 1.500 akademik personeli bulunan BİLGİ, 7 fakültesi, 1 enstitü, 4 yüksekokulu ve 3 meslek yüksekokulunda lisans, lisansüstü, ön lisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime devam ediyor. BİLGİ’nin 2 yıllık meslek yüksekokullarında ise uzman akademisyenler ve sektör profesyonellerinden “yaparak öğrenme” modeline dayalı bir öğretimin verildiği 30’u aşkın program bulunuyor.



İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey “Yaşadığımız bu öngörülemeyen dönemde değişen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek, mesleki ve teknik donanıma sahip, nitelikli insan gücüne ihtiyaç artıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda güçlü ve yenilikçi bir mesleki öğretim her zamankinden fazla önem kazanıyor. Bu alanda farkındalık yaratmak ve mesleki öğrenimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz burs imkanlarıyla, aday öğrencilerimizin yanındayız” dedi.



Eğitim dikey geçiş ile 4 yıla tamamlanabiliyor



Meslek yüksekokulundaki bir bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler yeni teknolojilerle donatılmış 10’un üzerinde laboratuvar ve atölyede yaparak öğrenme imkânına sahip oluyor. BİLGİ’nin alanında öncü pek çok firma ile iş birlikleri sayesinde genç yetenekler, öğrendiklerini gerçek hayatta pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanıyor ve sektörle ortak projelerde yer alabiliyor. BİLGİ Meslek Yüksekokulu öğrencisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yer alan belirlenmiş programlarla çift ana dal yapabiliyor. Ayrıca mezun olduğunda, dikey geçiş sınavı ile BİLGİ’de ilgili fakültelerin 4 yıllık programlarında eğitimine devam edebiliyor.



