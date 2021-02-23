İşsizlik rakamları aylık açıklanacak

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TÜİK, iş gücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uygulanan ‘Hanehalkı İşgücü Araştırması’ ile nüfusun iş gücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgi derliyor.

Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarına uygun biçimde uygulanıyor. Yaşama geçirilecek revizyonla da, mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan iş gücü istatistikleri yerine, bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacak. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek.. İlk haber bülteni ise 10 Mart 2021’de yayımlanacak.

GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

İstatistiki süreçlerde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusunun yayımlanmasının yanı sıra ayrıntılı bilgilendirme toplantıları da planladı. İlk aşamada konuya ilişkin “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturuldu ve toplantılar gerçekleştirildi. İkinci aşamada akademisyenler, analistler, basın mensupları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi odak gruplarla geniş katılımlı webinar toplantıları düzenlenecek.