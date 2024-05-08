İsrail’in ateşkes reddi petrol fiyatlarını artırdı

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Haftanın ilk işlem gününde yüzde 0.45 yükselen Brent petrolün varil fiyatı dün sabah ise yüzde 0.2 artarak 83.5 dolardan fiyatlandı. Petrol fiyatlarındaki bu artış, son üç ayın en önemli haftalık düşüşünün kaydedildiği geçen haftaki düşüşün ardından geldi. Bu düşüşte zayıf ABD istihdam verileri ve Federal Rezerv’in faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar etkili oldu.

SUUDİLER DE ETKİLEDİ

Ortadoğu’daki gerginlikler, ham petrol arzını sekteye uğratabilecek olası bir tırmanmaya ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu da petrol fiyatlarının artmasına yol açıyor. Ayrıca Suudi Arabistan’ın haziran ayı için Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz’e resmi ham petrol satış fiyatlarını yükseltme kararı da petrol fiyatlarının artmasında etkili oldu. Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun Asyalı müşteriler için fiyatları artırmasının etkisiyle haftaya pozitif girdi. Saudi Aramco, önemli ürünü Arab Light türünün Haziran ayı resmi satış fiyatını 90 sent artırarak gösterge fiyatların üzerinde varil başına 2.90 dolara yükseltti. Ortadoğu’daki çatışma risklerinin azalmasıyla petrol geçen hafta düşmüş; emtianın yılbaşından bugüne kadarki kazancını sınırlamıştı.

Öte yandan analistler, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes görüşmelerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söylüyor.