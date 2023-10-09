İsrail-Hamas savaşı piyasaları nasıl etkileyecek? Yatırımcılar dikkat… Uzmanlar kritik soruları yanıtladı

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Hamas'ın İsrail'e karşı son yılların en büyük operasyonunu yapması dünya tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Havadan, karadan İsrail'e girip askerleri rehin alan ve sivil kayıplara da neden olan Hamas'ın saldırıları neticesinde İsrail Borsası sert düşüş yaşamıştı. İsrail Borsası'ndaki sert düşüş İsrail Merkez Bankası'nın hamlesiyle savuşturuldu. İsrail MB, 30 milyar dolarlık döviz satışı ve piyasaya 15 milyar dolar likidite sağlama sözü sonrası Tel Aviv Borsası yüzde 1 yükselişle açıldı.

İsrail 50 yıl sonra bir ülkeye karşı savaş ilan etmiş oldu.

PETROL PRİMLİ

Küresel piyasalarda ise tedirgin bekleyiş devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarında hareketlilik görünmeye başlandı. Petrol güne 87,36 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86 dolar, en yüksek de 89 doları gördü. Şu sıralar brent petrol 86,86 dolardan işlem görüyor. Petrol 96 dolar seviyelerinden hızlı gerileme göstermişti.

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ALTIN YÜKSELDİ

Savaş durumlarında değerlenen altın ons tarafına gelen alımların etkisiyle yükseliyor. Ons altın güne 1832 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1832 dolar en yüksek de 1855 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 1849 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 1647 liradan alıcı buluyor.

“PİYASALARDA GERİLİM HAVASI VAR”

Uzmanlar son piyasa hareketlerini yorumladı. İsrail’in Türkiye’ye uzak mesafede olmasına karşın ABD’nin İran’ı da suçlaması üzerinde savaşın genişleyebileceğine dair iddialar gerilim havasını yoğunlaştırdı.

Ceyhun Yavaş / Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

“BİST’TE PANİK SATIŞLARI OLDU”

İsrail’deki savaş her ne kadar bize uzak bir mesafede olmuş olsa da özellikle ABD basınında İran’ın isminin verilmesi, ABD deniz güçlerinin bir kısmının doğu Akdeniz’e yönelmesi, İsrail’in küresel ekonomideki yeri ve savaşın alanının genişleyebileceği ihtimali piyasalarda bir gerilim havası oluşturuyor. Borsa İstanbul’da sabah düşüşle başladık ancak daha sonrasında gelen alımların etkisiyle kayıpların bir kısmı telafi edildi. Borsa İstanbul’daki bu tarz satışları panik havasında yapılan bir satış olarak değerlendiriyoruz. Ancak satışların derinleşmesi halinde ise 8000-8100 destek seviyesinin de önemini vurgulamak isteriz. Bu seviyenin kırılmaması halinde orta-uzun vade hisse pozisyonlarının korunması gerektiğini düşünüyoruz.

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“PETROLDE 3 HANELİ RAKAMLAR KONUŞULABİLİR”

Petrol fiyatlarında yeni haftada 90 dolar seviyesine bir yaklaşma gerçekleşti. Jeopolitik risklerin artması halinde ise bunun petrol fiyatları üzerinde etkili olmasını bekleriz ve siyah altında 3 haneli rakamları konuşabiliriz.

“ALTINDA KATALİST ETKİ GÖRÜLEBİLİR”

Savaş dönemlerinde altın yatırımları artış kaydettiği daha önce de deneyimlenen bir olgu. Bu dönemde altının portföylerdeki payı artış kaydedebilir. Bu dönemin uzaması altın fiyatlarında, kısa-orta vadeli bir katalist etkisi de yaratabileceğini düşünmekteyiz.

“KÜRESEL ENFLASYONİST BASKI OLUŞABİLİR”

Bu tarz jeopolitik gerilimlerin piyasalar üzerinde enflasyonist baskı oluşturabilir. Ancak bu durumun geçici olduğunu ve fiyatların tekrar denge noktasına ulaşacağını düşünüyoruz.

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Cemal Demirtaş - Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı

"BORSALAR ETKİLENDİ, ALTIN YÜKSELDİ"

İlk etkisi Ortadoğu borsalarında sınırlı olumsuz olurken, İsrail borsasında %7 civarında gerileme yaşandı.

Savaş belirsizliğine ilk tepkilerden biri de ‘altın’da yaşandı. Global piyasalarda 1820 dolara kadar gerilemiş bulunan ons altın, 1850 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Borsa İstanbul’un da ilk tepkisi yüzde 1-2 civarında olumsuz oldu. Önümüzdeki günlerde, İsrail’de yaşanan savaşın bölgesel bir savaşa dönüşeceğini düşünmüyoruz ve sürpriz olumsuzluklar yaşanmadıkça piyasaların bu şoku sindirmesini bekleyebiliriz. Borsa İstanbul da yeniden kendi iç dinamiklerine dönebilir.

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İSRAİL-İRAN GELİŞMESİ PETROLÜ FİYATLAYACAK

İran, Hamas’ın saldırılarıyla ilgisi bulunmadığı yönünde açıklama yaptı. Arka plandan, Hamas’ı ve Filistin’i destekleyen yönde mesajları olsa da diplomatik beyanlarda bulunması, bölgesel tansiyonu yükseltmiyor.

Petrol fiyatlarından da ilk tepki yüzde 3-4 civarında yükseliş yönünde oldu. İran’la ilgili ambargoların devam ettiğini göz önüne alırsak, İsrail-İran arasında somut bir çatışma sağlanmadıkça, petrol piyasalarının da normal seyrine dönmesi beklenebilir. Her halükârda önümüzdeki 1-2 hafta İsrail- Hamas çatışmalarının ne tarafa evrileceği konusunda bize daha somut ipuçları verecektir.

ALTININ YÖNÜNÜ SAVAŞ BELİRLEYEBİLİR

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Jeopolitik belirsizliklerin ve özellikle savaş riskini arttırdığı ya da realize ettiği dönemlerde ‘altın’a olan ilgi artmaktadır. Özellikle global faiz artırım süreçleri devam ederken altın 1900 dolar seviyelerinden 1820 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Savaş haberleriyle 1850 dolar seviyesine toparladı. Önümüzdeki haftalarda İsrail’den gelecek haberlere göre altın piyasasının da yönünü bulmasını bekleyebiliriz.

ENFLASYONDA DURUM NE OLUR?

İsrail-Hamas savaşında şu anda bölgesel savaş riski henüz fiyatlanmıyor. Özellikle, gerginliğin ve savaşın İran’ı dahil eden daha geniş bir cepheye yayılması, petrol fiyatlarında ciddi artışlara ve tedirginliğe dönüşebilir. Şu aşamada bu riski düşük görüyoruz. Jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda, küresel enflasyon kaygıları da ikinci planda kalabilir.