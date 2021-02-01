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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.02.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

İSO PMI verisi 54.4'e yükseldi

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İSO PMI verisi 54.4'e yükseldi
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)  ocakta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu  yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Covid-19 salgınında ikinci  dalganın yol açtığı iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim  yeniden büyüme kaydetti ve böylelikle sektörün performansı üst üste  sekiz ay güçlenmiş oldu.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre de  anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları arttı. Birçok sektörde üretim ve yeni siparişlerdeki iyileşme  eğilimlerine bağlı kapasite genişletme çabaları dikkat çekerken, en  yüksek oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi.

Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde  kalmasına rağmen yavaşlama belirtileri gösterdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer  olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye  işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen  manşet PMI ocakta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz
2020’den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Böylelikle, sektörün  performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın yol açtığı iki  aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydetti. Yeni siparişlerdeki yükselişin yanı sıra Covid-19 aşılarına ilişkin  olumlu haberler üretimdeki artışa katkı sağladı. Son üç ayda ilk kez  artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Büyüme, Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık  ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış  gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim  gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel  alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017’den beri en yüksek oranda kaydedildi. Hammadde  eksikliğinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri, ürün ithalatındaki  zorluklar ve Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak tedarik  zincirlerinde yine ciddi aksamalar tespit edildi. Hammadde arzıyla  ilgili sorunlar, girdi maliyetlerinde keskin artışın sürmesine yol  açtı. Öte yandan, döviz kurlarındaki göreli istikrara bağlı olarak  enflasyon oranı son altı ayın en düşük düzeyine geriledi. Benzer bir  tablonun gözlendiği ürün fiyatlarında da artış yüksek seyretmekle  birlikte önceki aya göre daha düşük oranda gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında  değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker,  şunları söyledi: “Son PMI verileri, Türk imalat sektörünün yeni yıla  pozitif bir başlangıç yaptığını gösterdi. Covid-19 vaka sayılarındaki  azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri  döndü. Firmaların üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla personel  alımlarını hızlandırmasıyla birlikte istihdamda yaşanan güçlü artış,  anketin en önemli gelişmesi olarak kaydedildi. Aşı tarafındaki olumlu  gelişmeler de ocak ayında daha canlı bir görünümün oluşmasına katkı  sağladı. Dünya çapında tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de  sektörün yakın geleceği salgın ve aşı uygulamalarıyla ilgili  gelişmelere bağlı olacak.”

TAKİP EDİLEN SEKTÖRLERİN TÜMÜNDE ÇALIŞAN SAYILARI ARTTI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ocak verilerine göre  anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tümünde çalışan sayıları  arttı. Covid-19 vaka sayılarındaki artışın talebi ve üretimi olumsuz  etkilediği iki ayın ardından, birçok sektörde üretim ve yeni  siparişlerdeki iyileşme eğilimlerine bağlı kapasite genişletme  çabaları dikkat çekti. Bu arada hem girdi maliyetleri hem de nihai  ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kalmasına rağmen yavaşlama  belirtileri gösterdi.

Ocak ayında altı sektör üretimini artırdı ve bunlardan üçü  aralıktaki yavaşlamanın ardından büyüme bölgesine geçti. En yüksek  oranlı üretim artışı, ana metal imalatçılarında kaydedildi. Üretimde  en belirgin yavaşlama ise elektrikli ve elektronik ürün imalatı yapan  firmalarda gözlendi. Giyim ve deri ürünleri sektöründe üretim azalmaya  devam etse de, söz konusu azalış aralık ayına göre çok daha düşük  oranda kaydedildi. Benzer eğilimlerin kaydedildiği yeni siparişlerde  ise en güçlü artış kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti.

Ayrıca ihracat tarafında da iyileşme sinyalleri söz konusuydu. Yeni  siparişlerde artışın yeniden başlaması, çoğu sektörde birikmiş işlerin  artması ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmeler, firmaları ocak ayında  ek personel almaya teşvik etti. Takip edilen 10 sektörün tamamı  istihdamını artırırken en güçlü artış kimyasal, plastik ve kauçuk  sektöründe kaydedildi. Yılın başında, hammadde eksiklikleri  enflasyonist baskılara yol açarken girdi maliyetleri enflasyon  oranları yüksek düzeylerini korudu. Bununla birlikte, 10 sektörün  yedisinde girdi fiyatları aralık ayına göre daha düşük oranda arttı.

Benzer şekilde, nihai ürün fiyatlarındaki artış da hız kesti. On  sektörün tamamında teslimat süreleri arttı. Ocak ayında sektörlerin  çoğunluğu satın alma faaliyetlerini artırdı.

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