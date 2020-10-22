İşlem tamam! Turkcell artık TVF portföyünde

Turkcellin dün gerçekleşen yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türkiye Varlık Fonunun hkim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişiklikleri kabul edildi. Hisse devirleri ile işlemin kapanışı bugün gerçekleşti.Türkiye Varlık Fonu CEOsu Zafer Sönmez, Genel Kurulda aldığımız güven oyu ile Turkcell artık TVF portföyünün önemli bir parçası oldu. Yeni dönemde Turkcellin istikrarlı büyümesini sürdürerek küresel arenada göğsümüzü kabartacağına inancımız tam dedi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞnin (BİST: TCELL, NYSE: TKC) son yıllarda gerçekleştirilen en önemli Genel Kurul toplantısında, Türkiye Varlık Fonunun (TVF) hkim hissedar olmasıyla sonuçlanan ana sözleşme değişikliklerine hissedarların yüzde 93ü onay verdi. Hisse devri tamamlanmasıyla ilgili yapılan açıklamada TVFnin Türkiyenin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir parçası olduğu belirtilen satın alma işlemi ile Turkcellin ortaklık yapısının sadeleştiğine dikkat çekildi. Yeni yapıda TVF, yüzde 15i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26,2 ile Turkcellde hkim hissedar oldu.

ZAFER SÖNMEZ: 15 YILLIK DÜĞÜM 1,5 YILLIK ÇABAYLA ÇÖZÜLDÜ

TVF CEOsu Zafer Sönmez, Neredeyse 1,5 yıldır devam eden ve gece gündüz çalışarak şeffaflıkla yürüttüğümüz hisse devri sürecini başarıyla tamamladık. Genel Kurulda aldığımız güven oyuyla Turkcellde 15 yıldır süren ortaklık problemi çözüldü. Yeni dönemde Turkcellin istikrarlı büyümesini sürdürerek dünya piyasalarında göğsümüzü kabartacağına inancımız tam dedi.

TURKCELLDEN YENİ DÜNYA MARKALARI DOĞACAK

Sönmez sözlerine şu şekilde devam etti: Teknoloji ve dijitalleşme, bir ülke için en stratejik konular arasında yer alıyor. Dünyadaki varlık fonlarının son iki yılda yaptığı yatırımların üçte birinin teknoloji üzerine olması da bu alandaki potansiyeli gösteriyor. Türkiyenin rekabetçi avantajını bir adım ileriye taşıması için güçlü şirketlerimiz olması gerekiyor. Turkcell zaten rüştünü ispat etmiş, uluslararası piyasalarda örnek gösterilen ve New York Borsasına kote tek Türk şirketidir. Bizim görevimiz günlük operasyon içinde olmak değil, yönetim kurulunun etkinliğini artırarak Turkcellin kurumsal gelişimini desteklemek, büyümesine hız kazandırmaktır. Yeni dönemde Turkcellin daha etkin, performans odaklı, güçlü kurumsal yönetişim ilkeleriyle yönetilen bir dijital operatör olmasına katkıda bulunmak amacıyla Turkcell yönetiminin önünü açacağız. Turkcelli Turkcell yapan, yıllarca bu şirkete emek veren çalışanlarıdır; bu DNAnın da güçlenmesi için çabalayacağız. Pandemi sonrası dönemde artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte daha da büyüyecek olan Turkcellin, bünyesinden yeni dünya markaları doğuracağına inanıyoruz.