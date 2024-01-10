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İŞKUR açıkladı, ne doktor, ne de mühendis... İşte en çok personel aranan meslekler

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#Özel Güvenlik#İşçi#İşveren
İŞKUR açıkladı, ne doktor, ne de mühendis... İşte en çok personel aranan meslekler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 10:47

Türkiye İş Kurumu Aralık ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83.407’si (%60,1) erkek, 55.482’si (%39,9) kadın olmak üzere 138.889 işe yerleştirildi. En çok iş açığı özel güvenlik sektöründe oluştu. İşte tüm detaylar...

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Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları Kasım ayında yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.

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ARALIK'TA 138 BİN 889 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 83.407’si (%60,1) erkek, 55.482’si (%39,9) kadın olmak üzere 138.889 işe yerleşme gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1.237.026 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

İŞKUR açıkladı, ne doktor, ne de mühendis... İşte en çok personel aranan meslekler

EN ÇOK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Ocak-Aralık 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde yapıldı.

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İŞKUR açıkladı, ne doktor, ne de mühendis... İşte en çok personel aranan meslekler

İŞKUR Ocak-Aralık 2023 döneminde 464.138 kadın, 457.724 genç, 35.177 engelli ve 251.852 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

209 BİN 645 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR

Aralık ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 209.645 oldu. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2.677.006 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1.141.685 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Satış Danışmanı/Uzmanı ve Turizm ve Otelcilik Elemanı” mesleklerinde oluştu.

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#Özel Güvenlik#İşçi#İşveren

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