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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Isı sayaçlarına yönelik hizmet düzenlemesi

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Isı sayaçlarına yönelik hizmet düzenlemesi

Isı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili servis hizmeti sunmak isteyenlerde aranan şartlarda düzenleme yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden akreditasyon sertifikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl olarak belirlenmişti.

Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın ilgili maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.

Söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu da 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

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