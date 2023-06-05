İş dünyasından işbirliği vurgusu

Haberin Devamı

İş dünyası yeni kabinenin açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda tebriklerini sunarken, gelecek döneme ilişkin beklentilerini de sıraladı. Buna göre yapılacak çalışmalarda işbirliği mesajı dikkat çekerken; üretimdeki sorunların çözümü ve ihracat hedeflerine ulaşma konularının altı çizildi. Markalaşmanın da önemine değinilen değerlendirmelerde, yeni yatırımların gerekliliğine vurgu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

‘OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Üretim ve ihracatın ülke ekonomimiz için vazgeçilmez bir yeri bulunuyor. Türkiye’mizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurtiçinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız.

‘GEREKEN KATKIYI VERECEĞİZ’

Haberin Devamı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İTO olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz. Şimdi iş dünyası ve hükümet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı ‘ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu’ olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Ülkece elbirliğiyle üretmemiz ve her zamankinden daha fazla çalışmamız gereken bir zamandayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlar ile iş birliği içinde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve çalışma hayatımız için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak, kurulduğumuz günden bu yana, devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Haberin Devamı

‘YATIRIM DÖNEMİ BAŞLAMALI’

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca: Seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte tüm kesimlerin yeni dönemden beklentileri arttı. Biz, göreve başlayan yeni kabine ile birlikte ihracatta yeniden rekorlar kırdığımız, üretimde kapasitelerin yetmediği, ardı ardına yeni yatırımların devreye alındığı bir dönemin tekrar başlamasını umuyoruz.