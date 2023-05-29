İş dünyasından Erdoğan’a tebrik

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‘ÇOK ÇALIŞMA ZAMANI’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. İkinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.”

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‘BELİRSİZLİK SONA ERDİ’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: “Seçmen büyük bir demokratik olgunlukla sandık başına giderek tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. İhracatta zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Yeni dönemden umutluyuz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.”

‘ODAKLANMA VAKTİ’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: “Milletimiz demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla; ülkemizi 5 yıl daha yönetme yetkisini Sayın Erdoğan’a vermiştir. Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti.”

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‘KAZANIMLAR HIZLANACAK’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim, ihracat ve istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız. Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.”

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‘TÜM ENERJİMİZ EKONOMİDE OLSUN’

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç: “Cumhurbaşka-nımız Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz. Kazanan demokrasi ve Türkiye olmuştur. Tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi ekonomik ve sosyal alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağımızı umuyorum.”

‘KABİNEYE BÜYÜK GÖREV’

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu huzur ve güven içinde tamamlanmış, Sayın Erdoğan, kendisine duyulan güveni pekiştirmiş, milletimiz tarafından Türkiye’yi yeni yüzyılına taşımak üzere görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanımızı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye’yi ikinci yüzyılına daha güçlü ve müreffeh bir ülke olarak taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için hükümetimizin yanında olarak birlik, beraberlik içinde çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz.

İzmir Ticaret Odası (İZTO): Yoğun katılımla gerçekleşen seçimin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenen Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin tüm kurumlarıyla, hep birlikte üreteceğimiz, kentimize ve ülkemize katkı sağlayacağımız nice günler temenni ediyoruz.

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YENİ ADIMLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. İki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutluyoruz. Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: “Milletimiz istikrardan yana iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi Türkiye Yüzyılı’nda güçlü Türkiye idealiyle birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz.”

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel: “Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreciyle başlayan belirsizlik dönemi sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündemi olacak. Enflasyonla mücadelede devletimize her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: “Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyoruz. Seçmenlerin bu süreçte verdiği mesajlar iyi analiz edilmeli. Yarından tezi yok seçim atmosferinde vaat edilen sözleri bir bir yerine getirmek için kollar sıvanmalı.”

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Dr. Hakan Çınar: “Belirsizlikler büyük ölçüde sona erdi. Sonuç tüm topluma hayırlı olsun. Ekonomide ve dış siyasette önemli değişimlere tanık olabiliriz. Aralıksız para basılarak dönen çark sadece enflasyonu tetikledi ve sistem tıkanma noktasına geldi. Ekonomi yönetiminin kaynak ihtiyacını çözmek için acilen görüşmelere başlaması lazım.”

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten: “Sonucun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artık işimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sektör olarak acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. Yeni ekonomi yönetiminin sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı sorununa hızla neşter vuracağını ümit ediyoruz.”