İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pakette yer alan, 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkartılması, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi ve asgari ücret desteğini devam ettirilmesinin TİSK camiasını yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz. Koronavirüs kaynaklı krizin etkileri daha da derinleşmeden paketin açıklanması bu aşamada oldukça önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbir ve desteklerin, ülke olarak bu küresel krizi atlatmamızın yanında, krizin ardından küresel rekabette de elimizi güçlendireceğine inanıyoruz."

"ZOR GÜNLERİ TÜM KESİMLERİNİN GAYRETİYLE ATLATABİLİRİZ"

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin çalışma hayatının tüm tarafları için önemli olduğunu ifade eden Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatın durma noktasına geldiği, üretimin olumsuz etkilendiği, istihdamın büyük risklerle karşı karşıya olduğu bu zor günleri, çalışma hayatının tüm kesimlerinin gayretiyle atlatabiliriz. Bu küresel krizi doğru yönetirsek, dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden birisi olarak kısa süre içerisinde çok daha sağlıklı, çok daha iyi bir ortama sahip olacağımıza inanıyoruz."

"ALINAN TEDBİRLER İŞLETMELERDE ÖZENLE UYGULANIYOR"

Akkol, yeni tip koronavirüsün insan hayatını tehdit eden küresel bir sorun olduğuna dikkati çekerek, virüsün yaşamın her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Koronavirüse karşı hükümetin aldığı tedbirlerin önemli olduğunu vurgulayan Akkol, virüsün yayılmaması için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

TİSK camiası olarak, çalışan sağlığını her şeyin üzerinde gördüklerini ifade eden Akkol, üye işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin gereklerini titizlikle yerine getirip, hükümetin aldığı tedbirleri özenle uyguladıklarını bildirdi.

"AÇIKLANAN TEDBİRLER PAKETİNDE YER ALMASI İHRACATÇILARIMIZI MEMNUN ETMİŞTİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Çankaya’da gerçekleştirilen Koronavirüs Toplantısı'nda Türkiye ve ihracatı adına çok kritik kararlar alındığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak olması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz."

"YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin, ilk andan itibaren "küresel salgın" sıfatını kazanmış olan koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Gülle, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara, Bilim Kurulu'na ve ilgili kurumların çalışanlarına teşekkür etti.

Gülle açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak 'güvenilir liman tedarikçi' konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen, devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız."

"BUNU BİR SEFERBERLİK HALİNE GETİRMEK DURUMUNDAYIZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin 'koruyucu maskesi' olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesinin, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini belirten Avdagiç, "Dünyada yakın dönemde benzeri olmayan bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü iş birliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki koronavirüs etkisi inecektir." ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin piyasada nakit akışını artıracağını belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve dünya için son derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düşüyor. Bizi koronavirüsten koruyacak olan en büyük güç, toplumsal dayanışmamız olacaktır, devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır, hep birlikte hareket etmemiz olacaktır. Bunu bir seferberlik haline getirmek durumundayız. Cumhurbaşkanımızın da mesajında işaret ettiği gibi, bizler de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

"ALLAH’IN İZNİ İLE BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin iş dünyasının talepleriyle örtüştüğünü ifade ederek, "Toplantıda ele alınan konular itibarıyla devlet yetkililerimizin sürece çok hakim olduğunu gördük. Alınan tedbirler insan yaşamı üzerine kurulu ve olmazsa olmaz tedbirler. Milletçe açıklanan tüm kararlara sonuna kadar uygulamalı olarak destek vermemiz gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Devletin bu paketle üzerine düşen sorumlulukları aldığını aktaran Aydın, iş dünyasının da istihdam konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine işaret etti. Aydın şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bizlere düşen; iki aylık süre içerisinde tüm şartlarımızı ortaya koyarak işçilerimize sahip çıkmak, üretime ve ticaretimize devam etmek. Açıklanan bu kararlardan ötürü Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyor, yeni paketin iş dünyamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah’ın izni ile bu süreci hep birlikte, en hayırlı bir şekilde atlatacağız."

İNŞAAT SEKTÖRÜ "EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI" PAKETİNDEN MEMNUN

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandırılan paket ile ayrılacak 100 milyar liralık kaynağın süreçten etkilenen öncelikli sektörler başta olmak üzere iş dünyasını rahatlatacağını ifade etti.

Koloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin söz konusu virüsle ortaya çıkan süreci bugüne kadar başarıyla yürüttüğünü belirtti.

ATB BAŞKANI YAVUZ'DAN "EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI" PAKETİNE DESTEK

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, iş dünyası olarak, başta Sağlık Bakanlığı ve bünyesindeki sağlık çalışanları olmak üzere, devletin her kademesinde koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkürlerini bildirerek, "Açıklanan kararları olumlu buluyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

TESK BAŞKANI PALANDÖKEN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Palandöken, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen bir boyut kazandığını ifade etti.

Palandöken, Türkiye'nin koranavirüse en hazırlıklı ülke olduğunu belirterek, "Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO BAŞKANI BARAN PAKETTEN MEMNUN

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi.

Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişikin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomiye zarar vermemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında işletmelerin kapandığını hatırlatan Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara'da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Baran, üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."

"TEDBİR VE DESTEKLER, ÇARKLARIN DÖNMESİ AÇISINDAN CAN SUYU NİTELİĞİNDE"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi ve üretim hayatına yönelik önlemlerin, İSO olarak dile getirdikleri önceliklerin çoğunu merkeze aldığını ifade eden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet vericidir. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğindedir. 100 milyar TL'lik bir kaynak devreye giriyor. Sürecin başındayız. Bu zorlu süreçte en fazla zarara uğrayacak sektörler öncelik kazanmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre gelecek günlerde bu destek paketinin ayrıntılarına inilerek diğer sektörlerin de destek kapsamına alınacağına inanıyorum."

Kamu-özel sektör iş birliği ve dayanışmasıyla, tüm paydaşların birbirine empati ve anlayış göstermesiyle bu sürecin en az hasarla atlatılacağına inandığını belirten Bahçıvan, "İSO olarak, detaylarda kaybolmadan sorunları ve çözüm önerilerimizi siyasi otoriteyle karşılıklı diyalog ve anlayışa dayalı olarak paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"ÜLKENİN HER KESİMİNİ DİNLEYEN CUMHURBAŞKANIMIZ ÜLKEMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs tedbirlerini içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Her bir tedbir virüsün ekonomiye etkisini azaltacak nitelikte. Eğer bu kararların uygulanmasında hükumetimize destek olursak, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hiçbir virüsün Türkiye’den, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden büyük olmadığını görürüz." ifadelerini kullandı.

Kopuz, AK Parti hükumetlerinin 2002’den beri her kararı, ilgili taraflarla istişare ederek aldığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüksek iletişim gücü sayesindedir ki yıllardır milletin teveccühünü görüyor. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili yapılan toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılmasının nedeni de budur. Sayın Hisarcıklıoğlu, tüm Türkiye’deki oda ve borsalardan toplanan sorun ve çözüm önerileriyle bu toplantıya katılmıştır. Sadece TOBB değil, ülkenin her kesiminin temsilcilerini de dinleyen sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli vergi indirim ve ertelemelerinden kredi ve finansman desteklerine, Kredi Garanti Fonu limitinin iki kat artırılarak 25 milyardan 50 milyara çıkarılmasına, muhtasar beyannamelerin üç ay ertelenmesine, emekli maaşının artırılmasından sosyal yardımların artırılmasına kadar, her biri nokta atışı yapan tedbirleri açıklamış ve ülkemizin önünü açmıştır."

Ali Kopuz, ekonomi için en büyük kabusun belirsizlik olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iş dünyasının önündeki karanlık koridoru aydınlatan tedbirler açıklamıştır. Belirsizlik nispeten azaldı ve moralimiz düzeldi. İnşallah, hem bu tedbirler, hem de en kısa zamanda virüsün tedavisinin bulunmasıyla en az etkilenen ülkelerden biri olarak kalacağız." diye devam etti.