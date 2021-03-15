İran’la turizm koridoru açılıyor

İKİNCİ HAT ŞART

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Ferazmend, Türkiye ile İran’ın ikinci bir demiryolu hattı kurması gerektiğini belirterek, “İki hat üzerinden ülkelerimiz arasında rahat çalışabiliriz. Hatta Türkiye, İran, Afganistan demiryolu bağlantısı sağlandı. Yakın gelecekte İstanbul, Tahran, İslamabad demiryolu açılışı yapılacaktır” dedi. Türkiye ile İran’ın başta enerji, petrokimya ve demir çelik sektörü olmak üzere çok çeşitli alanlarda ticareti olduğunu söyleyen Ferazmend, şunları söyledi:

AMBARGO TİCARETİ VURDU

“Tek taraflı ve haksız ambargolardan dolayı iki ülke ticaret hacmi 2019 ve 2020 yılında, 2018 yılına göre çok büyük düşüş yaşadı. Düşüş nedeniyle 2018 yılında ticaret hacmi 10 milyar dolardı, 2019 yılında 6.5 milyara düştü, 2020 yılında maalesef 4 milyar dolardan daha aşağı düştü. Bunda 2019 yılı mayısta petrol ihracatımızın ambargolar ile sıfıra inmesi etkili oldu.

TURİZMDE İŞBİRLİĞİ FIRSATI

İran ve Türkiye arasında turizm alanında işbirliği yapmak için büyük fırsat var. Bu hem iki ülke arasında hem üçüncü ülkelerde işbirliği olabilir. Korona öncesinde İran’dan Türkiye’ye 2.5 milyon turist geliyordu. Türkiye’den de 700 bin ile 1 milyon turist, İran’ı ziyaret ediyordu. Türkiye ile İran’daki turizm kurumları çeşitli toplantılar yapıyor, ortaklık belgeleri imzalandı.”

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