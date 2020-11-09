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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

İran'da borsa mağdurları protestoda bulundu

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İran'da borsa mağdurları protestoda bulundu
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İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, Tahran Borsa binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümet yöneticilerini ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı hedef alan, "Perde arkasındaki yetkili paramızla ne yaptı?" ve "Yalancı yalancı; Kalibaf aşağıya in" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6 Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

9 Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde 36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.

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