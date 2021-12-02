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Instagram dolandırıcılığına dikkat

#Instagram#Dolandırıcılık#Kurtulma
Instagram dolandırıcılığına dikkat

Dolandırıcıların yeni durağı Instagram oldu. Hesapları ele geçirip sahte banka dekontu paylaşan dolandırıcılar, arkadaşınızmış gibi davranmaya devam ederek “Ben yatırım yaptım kazandım, sen de kazabilirsin” diyor. Paylaşılan banka dekontlarında ise yüklü miktarda paralar gösteriliyor. Bu sayede binlerce lira toplanıyor ve mağduriyetler yaratılıyor.

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Yeni dolandırıcılık yöntemi o kadar popüler ki, son günlerde neredeyse her gün çevremizdeki bir kişinin hesabı ele geçirilerek bu tarz paylaşımlar yapılıyor. Hesabını geri almak isteyenlere ise “10 bin TL gönder hesabı geri al” deniliyor.

Instagram dolandırıcılığına dikkat

KADINA ŞİDDETİ MALZEME EDİYORLAR

Son günlerde dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasında ülke gündemini etkileyen konular yer alıyor. Buna göre, dolandırıcılar önce bir kişinin hesabını hack’liyor. Ardından Instagram hikayesinde sahte banka dekontuyla “Yatırım yaptım, para kazandım. Sen de kazan” paylaşımı yapıyor. Bir sonraki adım ise arkadaş listesindekileri hack’lemek oluyor. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesabın arkadaş listesinde bulunan herkese yetersonbulsun.com, kadınlaradestekol.com gibi sahte internet siteleri üzerinden kadına şiddette destek ol mesajları atıyor.

Instagram dolandırıcılığına dikkat


VİRÜS GİBİ YAYILIYOR

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Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Infrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, ülke gündemi ve ortak hassasiyetler üzerinden hesapların çalınmasının çok yaygın olduğunu söyledi. Sobutay, “Çalınan hesapların yaptığı yayınlar üzerinden para kazanmaya ilişkin paylaşımlar yapmak insanların ilgisini çekiyor. Aynı zamanda kadına şiddet gibi toplumsal konular üzerinden de hesap çalmaya yönelik adımlar devam ettiriliyor. Böylece, insanların daha derin dolandırıcılıklara uğratılması hedefleniyor. Genellikle çok takipçili hesaplar hedefleniyor. Öncelikle bu kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde dolandırıcılık bir virüs gibi binlerce kişiye yayılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Instagram dolandırıcılığına dikkat

‘ANNE VE BABALARINIZIN HESAPLARINI DOĞRULAYIN’

SOSYAL medya hesaplarının ele geçirilmesinin önüne geçmek için fazladan bir güvenlik katmanı eklemenin yani 2 faktörlü kimlik doğrulama yönetiminin mutlaka kullanılması gerektiğini söyleyen siber güvenlik uzmanı Can Sobutay, “2 faktörlü kimlik doğrulama dediğimiz, hesabın cep telefonu SMS’i, e-mail gibi hesaplara gönderilen kodla doğrulanması işlemi artık bir zorunluluk haline geldi. Kurumlar ve gençler bunu genellikle yapıyor. Ancak anne, baba ve daha yetişkin insanlarımız bu durumdan habersiz olabilir. Ben 2 faktörlü kimlik doğrulamanın adeta bir seferberlik olarak ilan edilmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle gençler mutlaka anne, baba ve yetişkinlere bunu göstermeli” dedi.

Instagram dolandırıcılığına dikkat

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DÖRT ADIMDA DOLANDIRILMAKTAN KURTULUN

1- İki faktörlü kimlik doğrulamanızı mutlaka açın.

2- Gelen linklere hemen tıklamayın, emin olun.

3- Yakınlarınızın her paylaşımına inanmayın, arayın.

4-Bilgilerinizi asla yönlendirme linklerine girmeyin.

Instagram dolandırıcılığına dikkat

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#Instagram#Dolandırıcılık#Kurtulma

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