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GeriEkonomi İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor! Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor! Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak

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İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor! Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF'le birlikte tabanında insan kanı olan 'Şeytan Ayakkabısı'nı satışa çıkarmış sonrasında tepki toplayınca dava açmıştı. Tamamı satılan ayakkabıların geri toplatılması isteniyor.

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki toplamıştı. 

Satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyordu.

İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak

1018 DOLARDAN SATIŞA ÇIKMIŞTI

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlenmişti. Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükenmişti.

Bir dakikada tamamı satılmıştı İnsan kanı ayakkabı davası sonuçlandı
Bir dakikada tamamı satılmıştı! İnsan kanı ayakkabı davası sonuçlandı

DAVAYI NİKE KAZANDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etmişti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edilmişti.

İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak

GERİ TOPLATILMASI İSTENİYOR

MSCHF'nin avukatı, 600'den fazla çift olan ayakkabıların çoğunun halihazırda bireysel tüketicilere gönderildiğini ve bunun Nike'ın iddialarını geçersiz kıldığını iddia etti. 

Tabanında insan kanı kullanılmıştı Büyük tepki topladı, dava açıldı
Tabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı

Ayakkabıları göndermenin, Nike müşterilerinin yaşadığı "satış sonrası kafa karışıklığını ve yanılgısını" ortadan kaldırmadığını savundu.

 

 

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