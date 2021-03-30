MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı
GeriEkonomi Tabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Tabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF'le birlikte tabanında insan kanı olan 'Şeytan Ayakkabısı' büyük tepki topladı ve dava açıldı.

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki topladı. 

BBC'nin haberine göre satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyor. 

ABDde şaşırtan olay: 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
ABD'de şaşırtan olay: 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı!

Şeytan ayakkabısı diye geçen ayakkabıda dini ögeler yer alıyor. 

Tabanında insan kanı kullanılmıştı Büyük tepki topladı, dava açıldı

1018 DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlendi. 

Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükendi.

Rekor kırdı... Dünyanın en büyüğü 62 milyon dolara satıldı
Rekor kırdı... Dünyanın en büyüğü! 62 milyon dolara satıldı

DAVA AÇILDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etti.

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edildi.

Tabanında insan kanı kullanılmıştı Büyük tepki topladı, dava açıldı

 

ÜNLÜ RAPÇİ ÖZÜR DİLEDİ

İşbirliğinde yer alan rapçi Lil Nas X, YouTube hesabından "Lil Nas X Şeytan Ayakkabı İçin Özür Diliyor" başlıklı bir video paylaştı. Özürle başlayan video saniyeler içinde rapçinin yeni klibi Montero'ya geçti. Klipte, rapçi Lil Nas X'in bir şeytan figürüyle dans ettiği görüldü.

Dev şirkette skandal bitmiyor 10 milyon dolar ceza kesildi
Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi

 

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi