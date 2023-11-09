İnovasyon gücüyle büyümeye devam

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Turkcell yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Büyümesini 2023’ün üçüncü çeyreğinde sürdüren Turkcell Grubu; konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 77,3 artışla 26 milyar TL’ye Şirketin FAVÖK’ü yüzde 88,9 artışla 11,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2023 yılı üçüncü çeyrek net kârı da yüzde 128,7 artarak 5,5 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, bu çeyrekte mobil tarafta 586 bin ve sabit tarafta 57 bin yeni müşteri kazandı, böylece yılın üçüncü çeyreğini 674 bin abone kazanımı ile kapattı. Turkcell’in yılın ilk dokuz ayında toplam faturalı müşteri bazındaki artış ise 1,1 milyon oldu.

TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜ

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell’in üçüncü çeyrekte sergilediği yüksek performans, şirketimizin güçlü iş modelini ve müşteri memnuniyeti odaklı teknolojik kapasitesini kanıtlar nitelikte. Gelecek dönemlerde Turkcell’in gelişmiş teknolojik yetenekleri ve inovasyon gücü sayesinde pazardaki konumumuzu güçlendirecek toplum için daha parlak bir dijital gelecek ortaya koyacak ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Turkcell’i teknoloji dönüşümümüzün liderliğine taşıyacağız. Turkcell olarak, ülkemizin dijital egemenliğindeki öncü konumumuzu daha da ileriye taşımaya kararlıyız” dedi.

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TV+, lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in dijital OTT servislerinin tekil ücretli kullanıcı sayısı yıldan yıla yüzde 20 büyüyerek 5,8 milyona ulaştı. TV+’ın IPTV aboneleri 1,4 milyona ulaştı. Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 76 artarak 1,8 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’nin dijital finansal hizmetler platformu Paycell bu çeyrekte yıllık yüzde 112,3’lük bir artışla gelirlerini 518 milyon TL’ye taşıdı. Paycell’in bayrak gemisi “Sonra Öde”nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 katına gelerek 2,5 milyar TL hacme ulaştı. Paycell ayrıca 3. çeyrekte Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarında Financell iş birliğiyle “Paycell Alışveriş Limiti”nin lansmanını gerçekleştirdi. Financell’in kredi portföyü 5,7 milyar TL’ye yükseldi. Financell’in yıllık bazda gelirleri yüzde 103,7 büyüyerek 516 milyon TL ’ye ulaştı.

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HEDEFİNİ YÜKSELTTİ

İlk dokuz ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2023 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2023 yıl sonu için beklentiler, yaklaşık yüzde 73 gelir büyümesi ve yaklaşık 39 milyar TL seviyesinde FAVÖK ile yukarı yönlü güncelledi. Operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi hedefi korundu.

YÜZDE 65 YEŞİL ENERJİ

Turkcell’in artan enerji ihtiyacını karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimi olan yenilenebilir enerjiye yöneldiğini ifade eden Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında satın aldığımız 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali ile ilk adımımızı atmıştık. Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, üç yıl içerisinde 300 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. 2026 itibarıyla Turkcell’in toplam enerji tüketiminin yüzde 65’ini kendi yeşil enerji kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.