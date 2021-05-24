İngiltere'de elektrikli otomobiller için yatırım kararı

Kuruluştan yapılan açıklamada, ülkede halen yeterli sayıda şarj noktası olmaması nedeniyle çok sayıda tüketicinin araç alım konusunda çekimser davrandığı belirtildi.



Karbon emisyonunun azaltılması ve elektrikli araçların kullanımının artırılması amacıyla ülkede 3 bin 550 yeni elektrikli araç şarj noktasının kurulacağı bildirilen açıklamada, bunun için 300 milyon sterlinlik ödenek ayrıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Sürücüler benzin ve dizelle çalışan araçlardan elektrikli araçlara geçiş yaparken, İngiltere'de yeni elektrik talebinin desteklenebilmesi için kablo ve diğer altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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