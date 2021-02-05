MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere'de büyük kriz! Bir perakende devi daha dayanamadı
GeriEkonomi İngiltere'de büyük kriz! Bir perakende devi daha dayanamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

İngiltere'de büyük kriz! Bir perakende devi daha dayanamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de büyük kriz! Bir perakende devi daha dayanamadı
Abone Olgoogle-news

Perakende sektörünün çöküşe geçtiği İngiltere'de iflas etmemek için uğraşan perakendeci French Connection satılıyor. Şirket için 2 firmadan teklif geldi.

 İngiltere merkezli küresel perakendeci ve moda giyim, aksesuar ve ev eşyaları toptancısı olan French Connection, iflas vermemek için mücadele ediyordu. Sonunda French Connection için 2 farklı firma devralma teklifinde bulundu. 

French Connection için teklif vermeye hazırlanan firmalardan biri Sweaty Betty'nin sahibi olduğu Spotlight Brands ve diğeri ise yakın zamanda Laura Ashley markasını satın alan Gordon Brothers International şirketleri. Ancak yine de French Connection yetkilileri, görüşmeler için daha erken olduğunu ve bir teklif yapılıp yapılmayacağının kesin olmadığını da sözlerine ekledi. Herhangi bir teklifin şartlarını açıklamadı. Ancak teklifin büyük olasılıkla nakit olacağını söyledi.

İngilterede 4 bin şirket iflas edebilir
İngiltere'de 4 bin şirket iflas edebilir

3 YILLIK BEKLEYİŞ

Kurucusu Stephen Marks neredeyse üç yıldır yüzde 42 hissesini satmak istiyordu.  Bu durum Birleşik Krallık devralma kuralları uyarınca hisselerin geri kalanı için zorunlu bir teklifi tetikleyecek bir hareket olarak kabul ediliyor. 

Dev perakendeci neredeyse son 10 yıldır zarar bildiriyordu. 

İngilterede büyük kriz Bir perakende devi daha dayanamadı

YÜZDE 40 ARTIŞ

French Connection hisseleri bir teklif hedefi olabileceği tahminleri üzerine dün yaklaşık yüzde 40 artmış ve 16 milyon sterlinlik bir piyasa değeri sağlamıştı. 

Şirket, genç müşterilerin gözünden düşmeden önce 2004 yılındaki zirvesinde yaklaşık 500 milyon sterlin değerindeydi.

İngiliz devinden işten çıkarma planı Geçtiğimiz ay iflasını duyurmuştu
İngiliz devinden işten çıkarma planı! Geçtiğimiz ay iflasını duyurmuştu

İNGİLTERE'DE PERAKENDE ÇÖKÜŞÜ

İngiltere'de uzun süredir perakendeciler değer kaybediyor. Ülkede özellikle son bir yıldır arka arkaya iflas ve satış haberleri açıklanıyor. 

İngilterede büyük kriz Bir perakende devi daha dayanamadı

İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), geçtiğimiz günlerde yaklaşık 4 bin küçük ve orta ölçekli finans şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle