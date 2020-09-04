İngiliz devinden işten çıkarma planı! Geçtiğimiz ay iflasını duyurmuştu

Virgin Atlantic pandemiden ağır etkilenen havayolunda 1000 çalışan daha işten çıkarılabilir. Rapora göre işten çıkarmalar en kısa sürede duyurulabilir. Virgin Atlantic yorum yapmaktan kaçındı. Virgin Atlantic'in Ağustos ayında iflas koruması için başvurusu kabul edilmişti.

The Sun'ın haberine göre Virgin Atlantic Temmuz ayında gökyüzüne döndü, ancak yolcu sayıları, karantina kısıtlamaları ve virüsü çevreleyen belirsizliğin sürdüğü bir ortamda Covid öncesi seviyelere kıyasla rakamlarda ciddi düşüş yaşadı. Costa Coffee, dün 1.650 kişiyi işten çıkarma planlarını açıklamıştı.

AĞUSTOSTA İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Virgin Atlantic Hava Yolları, ABD'de iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak diğer şirketler ‘Bölüm 11’ üzerinden dosya doldururken, Virgin, ‘Bölüm 15’ başvurusu yaptı.

Virgin Atlantic, Virgin Group'un iflas erteleme başvurusu yapan tek şirketi değil. Daha önce de Virgin Avustralya, bu ülkede bir iflas türü olan ‘gönüllü yönetim' başvurusunda bulunmuştu.

HANGİ ŞİRKETLER NE KARAR ALDI?

British Airways: yaklaşık 12.000 personel azaltma planlarını açıkladı. Buna ek olarak, havayolu, kalan çalışanları daha düşük ücretli sözleşmelere geçirmek istiyor.

Ryanair: Personel yüzde ​​20 ücret kesintisiyle karşı karşıya kalırken 3.250'ye kadar işin kesilebileceğini doğruladı.

TUI: Tüm işgücünün yüzde 30'unu oluşturan 8.000 işin gidebileceği konusunda uyardı.

easyJet: Yaklaşık 5.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Havayolu ayrıca Londra Stansted, Southend ve Newcastle Havalimanı'ndaki üslerini kapatıyor.

Virgin Atlantic: Richard Branson'ın havayolunun hükümet kurtarma paketi olmadan yönetime girebileceğini söylemesinin ardından 3.150 kişiyi işten çıkarmayı planladığını söyledi. Ayrıca şimdi 1000 çalışanın daha gidebileceği düşünülüyor.

Jet2: işleri kurtarmaya yönelik görüşmeler başarısız olduktan sonra 102 pilot işte çıkarıldı.

Flybe: Havayolu birkaç aydır para kaybediyordu ancak koronavirüsün rezervasyonlar üzerinde ciddi bir etkisi olduğu anlaşıldı.

Gatwick Havaalanı: Koronavirüs nedeniyle işgücünün yaklaşık dörtte biri olmak üzere 600 kişiyi işten çıkaracağını söyledi.