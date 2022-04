İndirimli et satışı başladı

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de uzun zamandır devam eden et fiyatları tartışmalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önemli açıklamalar yaptı. Kirişci, “Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et ve Süt Kurumu’nun 18 satış mağazasında ve devamında da tarım kredi marketlerinin 150’sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda. Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Bu ülkenin çocukları da dahil yediden yetmiş yediye herkesi doyuran bir tarım sektörü var. Güçlü bir gıda sektörümüz var. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu olmadığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber’de katıldığı bir programda, “Beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok” diye konuştu.



Gündeme ilişkin de değerlendirmeler de yapan Bakan Kirişci, “Bazı ürünlerde arz açığı var. Mısırda 1-2 milyon ton, ayçiçeğinde yüzde 40’a yakın bir arz açığı var. İthal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretelim diyecek olursak, mevcut 23 milyon hektar tarımsal arazilerimize yaklaşık 4.5 milyon hektar arazi ilave etmemiz gerekir. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Tarımsal girdileri etkin ve verimli kullanmamız gerekir. Türkiye üretmiyor değil. Türkiye sebzede dünyada 4., meyvede 6. sırada” ifadelerini kullandı.