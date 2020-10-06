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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı

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IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı
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Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

IMF'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi. 

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