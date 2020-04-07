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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

IMF: Çin’de umut verici toparlanma belirtileri var

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IMF: Çin’de umut verici toparlanma belirtileri var
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin’de sınırlı ama umut verici toparlanma belirtileri olduğunu açıkladı.

IMF Blog’da yayınlanan bir raporda, IMF uzmanları, toparlanma belirtilerinin Çin’de ya da başka bir yerde salgının yeniden canlanma ihtimalini gözardı edilmediğini vurguladı.

Gst düzey IMF ekonomistlerinin hazırladıkları raporda, Covid-19 pandemisinin dünyayı küresel finansal kriz sırasında yaşanandan daha kötü bir resesyona sürüklemiş olduğunu söyleyerek küresel ve eşgüdümlü sağlık ve ekonomi politika hamlelerinin yapılması için çağrıda bulundular.

IMF uzmanları, "Tüm ülkelerdeki ekonomik hasar, yeni enfeksiyon sayısındaki keskin artış ve hükümetlerin koyduğu sınırlama tedbirleri ile artmaktadır" diye uyardılar.

Pandeminin akut aşaması olan Ocak ayından Şubat’a geçişte yaşanan sert düşüşün ardından, konsantrasyonun güç kazandığına işaret edilen raporda, bu gelişmelerin sert önleyici düzenlemelerde biraz gevşetme olanağı verdiği de vurgulandı.

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