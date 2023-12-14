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İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Uzay#Yolcu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 12:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

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Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcının uzaya çıkacağı tarih belli oldu

GÖREV ARMASINDA 100.YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

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Videoda; Alper Gezeravcı, görev armasının detaylarını anlattı.

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13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Uzay#Yolcu

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