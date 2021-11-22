İlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'

Haberin Devamı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP), alternatif bir finansal enstrüman arayan yatırımcılar için, iyi bir seçenek olurken; 16 yıllık geçmişi olan bir piyasa olmasına karşın hala gelenekselci piyasa yapısıyla savaşıyor. VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde bulunurken, en basit anlatımla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların alım-satım işlemlerinin yapıldığı kaldıraçlı bir piyasadır.

Kaldıraçlı bir piyasası olması, bazı yatırımcılar için riskli bir alan olarak görülürken; uzmanlar yatırımcının dilerse kaldıraç kullanmadan işlem yapabileceğini belirterek, aynı zamanda aşağı yönlü işlem yapabilme opsiyonuyla da tek yönlü piyasalarla kıyaslandığında risk oranını dahi düşürebileceğini belirtiyor.

VİOP’ta yatırımcıya sunulan ürün çeşitliliği de oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Yatırımcı dilerse, hisse senedi, endeks, dolar, Euro, altın, gümüş ve diğer ürünlerden VİOP hesabı üzerinden bir portföy sepeti oluşturabilir. Ayrıca, yatırımcı dilerse bu oluşturduğu portföy üzerinden faiz geliri de kazanabilir.

Finansal okur yazarlığın önemine dikkat çeken uzmanlar, VİOP ile ilgili eğitim ve seminerlere katılarak yatırımcıların bilgi sahibi olabileceğini belirtirken, aracı kurumların VİOP masalarından da destek alınabileceğinin altını çiziyor. Tek başına bilginin yeterli olmadığını söyleyen, Meksa Yatırım VİOP Genel Müdür Yardımcısı Tekgül, yatırımcılara verebileceği en büyük önerinin “Sürdürülebilir bir kazanç istiyorsanız muhakkak bilgi ve sistemi birlikte kullanın” olduğunu değerlendirdi.

Haberin Devamı

VİOP’un günden güne yatırımcı sayısı artarken, bugün yatırımcı sayısı 500 bin civarına ulaşmış durumda… Hisse senedi piyasasında ise yatırımcı sayısı, yaklaşık olarak 2,5 milyon kişi…

Meksa Yatırım VİOP Genel Müdür Yardımcısı Tekgül ile, VİOP’un avantajlarını, ürün çeşitliliğini, risk oranını ve başka önemli başlıkları konuştuk.





Alternatif finansal enstrüman arayan yatırımcılara VİOP’tan biraz bahseder misiniz? Avantaj olarak neleri sayabilirsiniz?

VİOP yatırımcılar için tam bir süpermarket. Çünkü hisse, endeks, döviz, altın, emtia neye yatırım yapmak isterseniz VİOP hesabınızdan tek tuşla hepsine ulaşabilirsiniz. Üstelik tüm bu ürünlerin sadece yükselişinden değil, düşüşünden de para kazanabilirsiniz. Ayrıca VİOP‘taki portföyünüzün tamamı (ister pozisyon taşıyın, ister taşımayın) her gün faiz geliri elde eder.

Yani diyelim, paranız repoda, mevduatta bozmak istemiyorsunuz ama bir yandan da döviz, hisse veya altın almak/satmak istiyorsunuz. İşte VİOP‘ta hem istediğiniz döviz, altın, hisse yatırımını yapıp üstüne birde faiz geliri kazanabilirsiniz. Faiz istemeyen yatırımcılar ise, kurumlarına bildirip faiz gelirini almayabilirler.

Haberin Devamı

Son olarak, VİOP‘ta paranızın kabaca 10 katına kadar pozisyon alabilirsiniz. Ama aslında bu sadece bir haktır, yani ister kullanır ister kullanmazsınız. Ben yatırımcılara sürekli yüksek kaldıraçla işlem yapmayı önermiyorum.

Gözden Kaçmasın Borsa haftaya yükselişle başladı Haberi görüntüle

VİOP’ta ürün çeşitliği nasıldır; yatırımcı Türk Lirası enstrümanlarının dışında nelere yatırım yapılabiliyor?

VİOP ‘ta 50 hisse senedi, majör endeksler, dolarTL, EuroTL, EuroDolar gibi döviz çiftleri, altın ons, altın gram, gümüş gibi kıymetli madenler ve benzeri birçok farklı ürün ve pazara yatırım yapabilirsiniz. Dediğim gibi burası bir süpermarket ve tek hesapla tüm reyonlara ulaşabilirsiniz. TL bazlı ürünlerin dışında altın ons, gümüş ons, EuroDolar, SterlinDolar gibi ürünlerle direkt döviz bazlı yatırım ve kazanç sağlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

VİOP riskli bir yatırım aracı mı ya da risk oranı ne kadar yüksek? Yatırımcı kendini riskten nasıl koruyabilir?

Şöyle söyleyeyim, hisse piyasası ne kadar riskliyse, burası da o kadar riskli. Finansal bir piyasanın riskini insan kendi belirler. Eğer ki bir sisteminiz yoksa gelişigüzel işlem yapıyorsanız tüm piyasalar sizin için risklidir.

Kaldıracı yönetebildiğiniz için kaldıraç kullanmadan burada işlem yapmak risk katsayısını diğer finansallarla aynı hale getirir. Hatta aşağı yönlü işlem yapabilme özelliği ile tek yönlü bir piyasadan daha az riskli bile yapar burayı. Piyasayı çok iyi bilip sistem kullanırsanız her piyasada başarıya ulaşma şansınız artar. Aksi halde her piyasa benzer ölçülerde risklidir.

Haberin Devamı

Borsaya girmek isteyen yatırımcı, hesap açıp hemen hisse senedi işlemlerine yöneliyor; VİOP’u bilmediğinden ya da çok fazla hakim olamadığından tercih etmek istemiyor. VİOP’u, hisse senedi piyasasıyla kıyasladığınızda en belirgin farkları nelerdir?

Ülkemiz hisse gelenekselci bir yapıya sahip. Bunun en büyük nedeni kurumlarımızda VİOP bilgisine yetkin kişi sayısının azlığıdır. Yeterli uzman yetişmediği için yatırımcıya gerekli VİOP bilgisi aktarılamıyor. Bilginin olmadığı yerde gelişim zordur malum. Buna bağlı olarak yatırımcı borsa hesabı açtığı an otomatikman hisseye yöneltiliyor; VİOP bilgisi yeterli olmadığından da ne yazık ki yatırımcıya iyi anlatılamıyor. Yani burada aracı kurumların VİOP konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmeleri gerekmektedir.

Haberin Devamı

Hisse ile VİOP arasında mantık olarak bir fark yok aslında. VİOP‘ta zaten 50 adet hissenin vadelisi var. Üstüne döviz, emtia gibi pazarlarda işlem yapabilmek burayı çok daha avantajlı bir hale getiriyor. Demiştim, hisse manavsa foreks bakkalsa VİOP hepsini bir arada bulabileceğini bir süpermarket.

Ayrıca VİOP bir türev piyasadır. VİOP kısaltmasının V‘si futures O’su ise options‘ın kısaltmasıdır. Futures ve Options ise, sermaye piyasalarının matematikte geldiği en üst noktalardır. Sermaye piyasalarımızın elinde altın değerinde bir piyasası var; üstelik Borsa İstanbul bünyesinde. Değerini çok daha iyi bilmeli buranın nimetlerinden yatırımcıları faydalandırmalıyız.

Kurumlarımız araştırma bütçelerinin çoğunu hisse tarafına aktarırken VİOP‘a üvey evlat muamelesi yapılmamalı. Aracı kurumlarımız VİOP‘a gerekli bütçeyi ayırmalı. Daha çok reklama ihtiyacımız var. Yıllarımı VİOP‘un gelişmesine adadım ama bu birkaç kişiyle olmaz. Türkiye‘de gerçek safkan VİOP uzmanları yetiştirmek zorundayız.

Sizlerin VİOP’u yatırımcılara anlatmak için ne gibi projeleriniz var ya da yatırımcı VİOP ile ilgili nasıl bilgi sahibi olup, işlem yapmaya başlayabilir?

Şahsım adına 2005‘te kurulan VİOP‘u yatırımcılara ve kurumlara anlatabilmek için başından beri şehir şehir dolaşıp eğitimler seminerler yaptık. Pandemiyle bu süreç kesilse de seminer ve eğitimlerimize yeniden başlıyoruz.

VİOP ‘u gerçek uzmanından dinlemeden, öğrenmeden işlem yapmayın derim. Yatırımcılar kurumlarının VİOP masalarına başvurup gerekli bilgiyi alsın. Belli bir seviyeye ulaşmadan paranızı asla riske atmayın. Hatta VİOP bilgisini edindikten sonra muhakkak bir sistem edinin.

Sürdürülebilir bir kazanç istiyorsanız muhakkak bilgi ve sistemi birlikte kullanın. Bu yatırımcılara verebileceğim en büyük öneri. Tek başına bilgide yeterli değil. Sürdürülebilir kazanç için yeterli bilgi ve sisteminiz olmalı tekrar ediyorum.