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Son dakika: Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

#İlave Tediye#Resmi Gazete#Kamu
Son dakika: Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri belli oldu. 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelerin ilkinin temmuz ayında yatırılacağı bildirildi. Öte yandan 2017'de taşerondan kadroya geçen işçiler de ödemelerden yararlanabilecek.

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İlave tediyeler ne zaman yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yanıt buldu. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor.

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İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek. 

24 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

Son dakika: Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi Resmi Gazetede yayımlandı

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TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

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Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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#İlave Tediye#Resmi Gazete#Kamu

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