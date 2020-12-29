İklim değişikliğinin faturası da kabarık

2020 dünyada en fazla doğal afet ve iklim olayının yaşandığı yıllardan biri oldu. Orman yangınları, seller, depremler, kasırgalar, kuraklık ve hatta çekirge istilasının yanına bir de pandemi eklenince 2020 felaketlerin yılı olarak herkesin aklına kazındı. Counting the cost 2020: A year of climate breakdown (2020 için maliyet hesabı: İklim yıkımıyla dolu bir yıl) başlıklı rapora göre bu yıl yaşanan iklimsel olayların dünyaya faturası da ağır oldu.

DEVLERİN ZARARI 150 MİLYAR DOLAR

Öyle ki sadece 1.5 milyar doların üzerindeki maddi zarar oluşturan iklimsel olayların toplam faturası neredeyse 150 milyar doları buluyor. Bu yıl dünyada yaşanan iklimsel olayların 10’u 1.5 milyar dolardan fazla maliyete neden olurken 9’unun oluşturduğu hasar 5 milyar doların üzerinde. Söz konusu tahminlerin çoğu sigortalanmış zararlara dayandığı için asıl maliyetin çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Ayrıca bu yaşanan seller, fırtınalar, tropik siklonlar ve yangınlar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Dünyada iklim olaylarından en fazla zararı ise ABD gördü.

MÜCADELE ŞART

Dünyada olduğu gibi aşırı iklim olaylarının Türkiye’de de artık daha şiddetli ve sık yaşandığını söyleyen Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Türkeş, “Türkiye’de bu konularda artık daha net ve sürdürülebilir adımlar atılması gerekiyor. Kamu, özel sektör, belediyeler ve diğer kuruluşlar bir bütün haline mücadeleye katılmalı. Sürdürülebilir bir model oluşturulmaz ise oluşacak zararın önüne geçemeyiz” diyor.

GİRESUN’DA BÜYÜK ZARAR OLUŞMUŞTU

Türkiye’de de bu yıl orman yangını sel, dolu ve kuraklık gibi iklim olayları etkili oldu. Özellikle temmuz ayında Giresun’da yaşanan sel felaketinde çok sayıda kişi yaşamını kaybederken milyonlarca liralık maddi zarar oluştu.

MADDİ ZARAR OLUŞUNCA HAREKETE GEÇİYORUZ

Türkiye’de ikilm olaylarına karşı farkındalığın giderek arttığını belirten Prof. Dr. Türkeş, “30 yıl önceye göre artık herkes iklim olaylarının farkında. Özelikle son 10 yılda bu farkındalık çok arttı. Ancak geldiğimiz noktada bu da yeterli değil. Bize somut adımlar lazım. Bir kişinin farkındalığı yaşanacak olayları değiştirmiyor. Bizde depremde olduğu gibi maddi hasar oluşunca tepki verme harekete geçme durumu var. Kamu son zamanlarda daha aktif ancak sürekli bir mücadele içerisine girilmesi gerekiyor” diye konuştu.

ALTYAPININ YIKIMINA NEDEN OLUYORLAR

Avrupa-Akdeniz İklim Değişikliği Merkezi’nden araştırmacı Dr. Shouro Dasgupta:

“İklim ile bağlantılı aşırı olaylar, doğrudan ölüm ve yaralanmalara, su kaynaklı hastalıkların yayılmasına ve yaşam alanlarının ve altyapının yıkımına neden olur.

Genellikle büyük ekonomik maliyetleri de beraberinde getiren bu olayların sağlık üzerindeki doğrudan etkileri de katlanarak artar. k 2019’da iklim ile bağlantılı aşırı olaylar, düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere kıyasla beş kat daha fazla ekonomik kayba yol açtı.

Bu kayıpların yüzde 60’ı yüksek gelirli ülkelerde sigorta ile güvence altına alınmışken, yalnızca yüzde 4’ü düşük gelirli ülkelerde sigortalanmıştı.”

2020’DE YAŞANAN İKLİM FELAKETLERİ VE OLUŞAN ZARARLAR





AVUSTRALYA YANGINLARI

5 milyar dolar zarara neden oldu. 34 kişi oldu. 65 bin kişi göç etti. (Ocak)

ÇEKİRGE İSTİLASI

Doğu Afrika’da 8.5 milyar dolarlık zarara neden oldu. (Ocak-haziran)

AVRUPA’DAKİ FIRTINALAR

5.9 milyar dolarlık hasar bıraktı. 30 kişi öldü. (Şubat-ekim)

AMPHAN SİKLONU

Bengal Körfezi’nde 13 milyar dolarlık maddi zarar oluştu. 128 kişi öldü. 4.9 milyon kişinin göç etmesine neden oldu. (Mayıs)

ABD’DEKİ KASIRGALAR

41 milyar dolarlık zarara yol açtı. 400’den fazla can aldı. 200 bin insanın yer değiştirmesine neden oldu. (Mayıs-kasım)

ÇİN’DEKİ SELLER

Ortaya çıkardığı maddi hasar 32 milyar dolar. 278 kişi ise canından oldu. 3.7 milyon kişi de yer değiştirdi. (Haziran-ekim)

HİNDİSTAN’DAKİ SELLER

10 milyar dolarlık zarar verdi. 2 bin 67 kişi hayatını kaybetti. 4 milyon kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. (Haziran-ekim)

JAPONYA’DAKİ SELLER

8.5 milyar dolarlık zarar oluştu. 82 kişi öldü. 3.6 milyon kişinin yaşam alanı zarar oldu.(Temmuz)

PAKİSTAN’DAKİ SELLER

1.5 milyar dolar zarar ortaya çıktı. 410 kişi öldü. 68 bin kişi yer değiştirdi. (Temmuz-eylül)

ABD YANGINLARI

20 milyar dolar hasara neden oldu. 42 kişi öldü.

500 bin kişi için tahliye emri verildi. (Temmuz-kasım)