İkinci elde yeni dönem yarın başlıyor

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İkinci el otomobil ticaretinde yeni kural yarından itibaren başlıyor. Bakanlığın aldığı karara göre üretici ya da distribütörün belirlediği sıfır otomobil liste fiyatından daha yüksek fiyata ikinci el araçlar satılamayacak.

Bununla ilgili olarak hem gerçek hem de tüzel kişiler kurala uymak zorunda. Düzenlemeye aykırı ilan verenleri ise ilan siteleri uyaracak. İlan sitesinin uyarısına rağmen fiyat değiştirilmezse bilgiler Ticaret Bakanlığı'na iletilecek.

Aykırı işlem yapanlara yönelik ise 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

6 AY 6 BİN KİLOMETRE ŞARTI DA VAR

Ticaret Bakanlığı 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının süresini 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatmıştı. 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı davrananları satış noterleri engelliyor.