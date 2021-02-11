İkinci el düşüşe geçti

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.49, bir önceki aya göre de yüzde 10.50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1.4 geriledi. Anadolu Ajansı’nın Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti. Geçen senenin ocak ayında 144 bin 600 araç satılmıştı.

İLAN SAYISI ARTTI

Satışlarda Ocak 2020'ye göre yüzde 28.49 ve Aralık 2020'ye göre yüzde 10.50'lik düşüş gözlenirken, ocakta ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışla 267 bin 68 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 39'u satıldı.

Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 33 bin 734 adetlik satış ve yüzde 40.5'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 21.7 pay ve 18 bin 45 adetle B segmentinde kaydedildi. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Ocak ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 10 bin 308 adetle en çok 4 yaş araçlar satıldı. Satılan araçların yüzde 27'sini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45'ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

‘2. ELDE TALEP YENİDEN ARTACAK’

Yakın zamanda gerçek anlamda bir normalleşme beklentisi olduğunu hatırlatan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, “İkinci el pazarına ilgi yine yüksek olacaktır, global ve yerelde aşılama arttıkça insan hareketliliği dolayısıyla piyasaların hareketliliği de artacaktır ve özellikle baskılanmış talep daha teşvik edici para politikalarıyla birleşirse sektörümüz yine ciddi bir büyüme gerçekleştirecektir” dedi. 2021’de fiyatları artacak olan modellerin bir üst dilim ÖTV oranına çıkacağını belirten Lawrence Merritt, “Sıfır araç üretimindeki daralma sebebi ile bu araçlara olan talebin ikinci el modellere kaymasını bekleyebiliriz. Üretime baktığımızda ise İspanya, Fransa, Almanya İtalya gibi üretici ülkelerdeki üretim programlarının kısıtlı olduğunu görüyoruz buna ek olarak çip üreticilerinin yaşadığı sorun otomotiv üretimini de negatif etkiledi, üretici ülkelerin yılın ikinci yarısında ancak araç teslim edebilme durumları var. Dolayısıyla yine talebin görece arzın üzerinde olacağı bir dönem göreceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.