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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak

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İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenli ödeme sistemine ilişkin, "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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