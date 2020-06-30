İki yılda 825 bin destek başvurusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Tanrıkulu önergesinde “Göreve geldiğiniz tarih itibariyle” Alo 183 Sosyal Destek Hattı”na gelen arama ve başvuru sayısı kaçtır? En çok arama yapılan 5 konu nedir? Söz konusu hatta bugüne kadar en fazla sayıda arama ve başvuru yapılan ilk 5 ilk hangisidir? 10 Nisan 2019 itibariyle en az sayıda arama ve başvuru yapılan ilk 5 ilk hangisidir?” sorularını yöneltti.

SOSYAL YARDIM

Bakan Selçuk önergeye verdiği yanıtta ALO 183 ile ilgili şunları kaydetti: “ALO 183 Sosyal Destek Hattı’na 10 Temmuz 2018 - 29 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam 825 bin 75 müracaat gelmiştir. Müracaatların ana hizmet konularına göre yoğunluk durumuna bakıldığında; en fazla başvuru sosyal yardım hizmeti konusunda yapılmış, bunu sırasıyla engelli hizmetleri, çocuk hizmetleri, kadın hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri, yaşlı hizmetleri konuları izlemiştir. 29 Nisan 2020 tarihine kadar gelen müracaatların illere göre dağılımına bakıldığında, 214 bin 899 müracaat ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığı, bu ili sırasıyla 73 bin 533 müracaat ile Ankara, 50 bin 154 müracaat ile İzmir, 28 bin 193 müracaat ile Adana, 27 bin 063 müracaat ile Bursa’nın takip ettiği görülmektedir. 10 Nisan 2019 - 29 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam 600 bin 318 müracaat gelmiştir. Bu müracaat yapılan illerin dağılımına bakıldığında, 245 müracaat ile Bayburt’un son sırada yer aldığı, bu ili 370 müracaat ile Ardahan, 389 müracaat ile Tunceli, 439 müracaat ile Gümüşhane, 650 müracaat ile Artvin’in takip ettiği görülmektedir. Gelen müracaatların tamamı değerlendirilerek konusuna göre, Bakanlığımız hizmetleri alanında gerekli rehberlik danışmanlık yapılmıştır.”