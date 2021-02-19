‘İhtiyati tedbirle kirada indirim yapılamaz’

Dava sürecine göre, bir şirket Etimesgut Belediyesi’ne ait düğün salonu ve müştemilatı olan binayı 5 yıllığına kiraladı. Ancak kısıtlamalar nedeniyle müşterisi sayısı azalan şirket, kirayı ödemekte zorlanmaya başladı. Şirket, belediye aleyhine kiranın mücbir sebep nedeniyle uyarlanarak yeniden belirlenmesi için Ankara Batı 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Kira bedelinin ihtiyati tedbir kararı verilerek, 25 bin 800 TL olarak belirlenmesi talep edildi. Mahkeme, 23 Kasım’da, davacı şirketin ihtiyati tedbir talebini ara kararla reddetti. Mahkeme kararında, “Dava sonucu elde edilecek bir istem için ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden, ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir” denildi.

ŞİRKET İSTİNAFA GİTTİ

Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi, mahkemeyi haklı buldu ve ihtiyati tedbir kararıyla, koronavirüse bağlı ‘mücbir’ sebeple kira indirimi yapılamayacağı gerekçesiyle 12 Ocak’ta istinaf talebini reddetti. Ankara BAM’ın 1 Şubat’ta gerekçesi yazılan ve oybirliğiyle alınan kararında özetle şöyle denildi: “Somut olayda pandemi nedeniyle kira bedelinin düşürülüp düşürülemeyeceği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Uyuşmazlığın niteliği yargılamayı gerektirdiğinden ve uyuşmazlığın esasını halleder nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği anlaşıldığından, incelenen mahkeme kararının usul ve yasaya uygun bulunduğundan istinaf talebinin esastan reddine...”