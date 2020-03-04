İhracat rekorlarla ilerliyor

Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.31 artışla 14 milyar 655 milyon dolara ulaşarak rekor tazeledi. İthalat ise yüzde 9.93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 6.34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e yükseldi. Ocak-Şubat 2020 döneminde ise ihracat yüzde 4.31 artarak 29 milyar 414 milyon dolara, ithalat yüzde 14.39 artarak 36 milyar 858 milyon dolara, dış ticaret hacmi de yüzde 9.69 yükselerek 66 milyar 272 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 79.8 oldu. Genel Ticaret Sistemi’ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın ‘motorlu kara taşıtları’, en fazla ithalat yapılan faslın ‘mineral yakıtlar’ olduğu bilgisini veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin, Almanya olduğunu kaydetti.

12 AYDA 182 MİLYAR DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, şubat ayında ihracatın yüzde 2.3 artışla 14.7 milyar dolar olarak rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 182.1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Gülle, “Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE 6’NCI SIRADA

2019 yılını 180.9 milyar dolarla yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru ile tamamlayan ihracatın, 2020’ye de hızlı girdiğini belirten Gülle, “Dünya Ticaret Örgütü tarafından verisi açıklanan 62 ülke arasında Türkiye, küresel ve bölgesel gündem ve küresel ticaretteki sıkıntılı tabloya rağmen ihracatını artırabilen sınırlı sayıda ülke arasında 6. sırada yer aldı” diye konuştu.

BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: “2019 yılında gerçekleşen yüzde 0.9 büyümenin 2.3 puanı net ihracattan kaynaklandı. Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 büyüme rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Faizlerdeki gerileme trendinin ve ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın artarak devam etmesini bekliyoruz.”

1555 YENİ İHRACATÇI

Şubatta ihracata 1.555 firmanın ilk kez katıldığını bildiren İsmail Gülle, ihracata yeni başlayan bu firmaların, şubatta 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Gülle, “Bu tablo ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur” ifadelerini kullandı.

177 ÜLKEYE TL İLE İHRACAT

Şubat ayında 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldığını, toplam rakamın 4.2 milyar TL olduğunu, 6 bin 251 firmanın, şubat ayında beyannamelerinde TL’yi tercih ettiğini aktaran İsmail Gülle, miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8.1 artışla 12.1 milyon tona ulaşıldığını belirtti.