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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

İflas eden perakendeci satıldı! Dev şirket 3 markayı 25,2 milyon sterline aldı

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İflas eden perakendeci satıldı! Dev şirket 3 markayı 25,2 milyon sterline aldı
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İflas eden Arcadia Group'a ait Dorothy Perkins, Wallis ve Burton markaları için geçtiğimiz günlerde İngiliz online hazır giyim perakendecisi Boohoo satın almayı hedeflediğini duyurmuştu. Boohoo 3 markanın 25,2 milyon sterline satın alımını gerçekleştirdi.

2006 yılında kurulan Boohoo, iflas eden 232 yıllık İngiliz perakende zinciri Debenhams markasını almasının ardından Arcadia Group'a ait Dorothy Perkins, Wallis ve Burton markalarını da satın aldığını açıkladı.

Açıklamada, satış anlaşmasının sadece söz konusu markaları içerdiği, bu markalara ait toplam 214 mağazayı kapsamadığı belirtildi.

İngilterede büyük kriz Bir perakende devi daha dayanamadı
İngiltere'de büyük kriz! Bir perakende devi daha dayanamadı

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos da kısa süre önce yaptığı açıklamada, Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını 295 milyon karşılığında satın aldığını duyurmuştu.

"2 BİN 450 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK"

Satış sürecini yürüten Deloitte'tan yapılan açıklamada, markalara bağlı mağazaların kapatılmasına karar verildiği ve toplam 2 bin 450 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. 

İflas eden perakendeci satıldı Dev şirket 3 markayı 25,2 milyon sterline aldı


İngiltere'de, salgından korunma amacıyla zaruri görülmeyen ürünlerin satıldığı perakende mağazaların kapatılması, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının uzun süre kapalı kalması ve ödenmesinde zorluk yaşanan kiralar, perakendecileri iflasa sürüklüyor.

İngiliz Perakende Araştırma Merkezi'nden (CRR) 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, ülkede perakende sektörünün son 25 yılın en kötü dönemini yaşadığı, salgın sürecince 2020 yılında perakende sektöründe çalışan 176 bin kişinin işini kaybettiği belirtilmişti. 

Boohoo iflastaki şirketi satın alacak
Boohoo iflastaki şirketi satın alacak

Peacocks and Jaeger, Edinburgh Woollen Mill (EWM Group), DW Sports, Oliver Sweeney Trading, Bensons for Beds, TM Lewin, Lee Longlands, Monsoon, Victoria's Secret'in İngiltere'deki kolu, Oasis and Warehouse Group, Debenhams, Cath Kidston ve Laura Ashley gibi önde gelen perakende zincirleri salgın döneminde iflaslarını açıklamıştı.

Son olarak, ülkenin en büyük hazır giyim zincirlerinden olan ve bünyesinde Top Shop, Burton, Dorothy Perkins gibi pek çok ünlü markayı barındıran Arcadia Group, kasım ayında iflas ettiğini duyurmuştu.

İngiliz şirketten flaş satın alma kararı
İngiliz şirketten flaş satın alma kararı
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