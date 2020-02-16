İcradan satılık 'Jet Fadıl'

Projeden devre mülk almak üzere 1.2 milyon liralık yatırım yapan A. M.’nin açtığı dava sonrası iflas kararı veren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin tasfiyesi için dosyayı iflas müdürlüğüne gönderdi. İstanbul 2. İflas Dairesi, şirket varlıklarının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazdı. Söz konusu yazılardan biri de Türk Patent ve Marka Kurumu’na gönderildi. 6 Şubat tarihli yazıda Capricegold Gayrimenkul adına tescilli marka ve patentlerin üzerine iflas şerhi konularak bilgi verilmesi istendi. Kurum, gelen yazıya 13 Şubat günü cevap verdi. Gönderilen cevapta, anılan şirket adına tescilli 17 markanın olduğu kaydedildi. Listede ‘Jet Fadıl’ markası da yer aldı.



DEĞER TESPİTİ



Şirketin tasfiyesini yapacak olan iflas dairesi, tüm varlıkların değerini ortaya çıkardıktan sonra icradan satış için gün belirleyecek. İflas dairesine gelen yazılar arasında, şirket adına kayıtlı çok sayıda gayrimenkul ve aracın da olduğu anlaşıldı. Şirketin iflası davasını açan Av. Mustafa Karakaya, “Diğer markalar için olduğu gibi ‘Jet Fadıl’ için de bir değer tespiti yapılacak. Bunun için bir bilirkişi raporu alınacak. Belirlenen değer üzerinden bu markanın da icradan satışı gündeme gelecek” dedi. Bu arada, tasfiye edilecek şirket için şimdiye kadar 7 kişinin alacak kaydı başvurusu yaptığı öğrenildi.