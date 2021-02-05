İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adaylar sözlü sınava girecek

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı personel alımı sınav başvuruları 25 Ocak ve 29 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınav 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adayların listesi mart ayında duyurulacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İçişleri Bakanlığı personel alımı sınav başvuruları 25 Ocak Pazartesi günü 10:30’da başladı, 29 Ocak Cuma günü saat 17:30 itibariyle sona erdi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri 05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecek.

Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Sınav 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler bakanlığın www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları gerçekleştirilecektir.