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Ekonomi
Uğur ŞAHİN / İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

İBB'den Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

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İBB'den Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Zammın nedeni olarak girdi fiyatlarında yaşanan artış gösterildi. Buna göre 1 liradan satılan ekmek, 17 Temmuz'dan itibaren, 1.25 liradan satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi.

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti.

17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.

İBBden Halk Ekmeke yüzde 25 zam

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