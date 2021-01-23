İBB ile bakanlık arasında ‘mobil büfe’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açmak istediği 142 yeni İstanbul Halk Ekmek büfesi, İBB Meclis’inden geçmeyince, bu ay başında geçici olarak İstanbul’un muhtelif bölgelerinde devreye soktuğu mobil büfelerin ekmek satışı, İBB ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi. Ekmek büfeleriyle ilgili teklif bu ay yapılan İBB Meclisi’nde yeniden gündeme gelmiş ve gazi ve şehit yakınları şartı konularak meclis üyelerinin oy birliğiyle yeni büfeler kurulması kabul edilmişti. İmamoğlu’nun hayata geçirmek istediği ve Aralık ayında reddedildikten sonra hizmet vermeye başmalan mobil büfelerde ekmek satışının yasaklandığına ilişkin iddia Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yalanlandı.

BAKANLIK: YASAKLAMADIK

Tartışma, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pazarlar dışında seyyar ekmek satışını yasaklayan bir genelge yayınlamasıyla başladı. Genelgede, artık pazarlar dışında seyyar araçlar ve mobil araçlar ile manav, kasap ve sokaklarda ambalajsız veya ambalajlı ekmek, diğer ekmek çeşitleri ve pide satışı yapılamayacağını duyuruldu. Söz konusu genelgenin, İmamoğlu’nun hayata geçirdiği İHE Mobil Büfeler de ekmek satışının yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin yayımladığı ilk genelgenin, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışının yasaklandığı şeklinde algılanması üzerine, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi ve genelgesi söz konusu değildir” açıklamasında bulundu.

‘SATIŞA DEVAM EDECEKTİK’

İmamoğlu, önceki gün, yaşanan kargaşaya ve mobil büfelerde ekmek satışının yapılıp yapılmayacağına ilişkin son durumu “Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür” sözleriyle açıklık getirdi. İmamoğlu İstanbul’da mobil ekmek satışının devam edip etmeyeceğine ilişkin de şöyle dedi: “Zaten devam edecekti. Söz konusu yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile, biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi. Tarım Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Onu kastetmedekilerini ifade ettiler. Dolayısıyla sorun kalmadı. Ama yine ifade edeyim; İstanbul’da, bu yoksul günlerde, insanların bir liralık ekmek almak için kuyruklara girmesi çok önemlidir. Buna yönelik yapılan her hizmet, değerlidir. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım.”

‘EVLERE TESLİM EDERİZ’

Kararla ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekmek satışının devam edeceğini belirtip, şu ifadeyi kullandı: “İstanbul Halk Ekmek, mobil hizmet araçları ile İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek hizmetini her koşulda sürdürecektir. Vatandaşlarımız kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili endişe etmesin. Gerekirse ihtiyaç duyduğunuz ekmeği evinize teslim ederiz.”