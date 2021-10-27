Huzurlu yaşam herkesin arayışı haline geldi

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Deniz semti Büyükyalı, tarihi bir lokasyonda yer alıyor. 111 bin metrekarelik alana yayılan bu bölgede yaşayanlar için hayat, İstanbul karmaşasına girmeden kolaylıkla akıyor. Evinden çıkan herkes 5 dakika içinde sahile, tiyatroya, sergiye, konsere, spora, organik pazara gidebiliyor. Camdan dışarı baktığında deniz manzarasında ruhunu hafifletirken, yaşadığı semtin 5 dakikalık mesafesindeki dünyaca ünlü restoranlarda misafirlerini ağırlayabiliyor.

İstanbul, yüz yıllardır kültür-sanata verdiği değerle de tüm dünyanın odağında bulunuyor. Yaratıcı endüstrilerin böylesi yoğun üretim yaptığı bu şehirde, söz artık Fişekhane’de. Büyükyalı ile iç içe olan Fişekhane’de sanatseverlerin ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterdiği sinema, tiyatro, konser ve sergiler her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi nasıl İstanbul’un ikonik lokasyonlarıysa, artık Fişekhane de ‘İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerler’ listesinde. Çağdaş sanat alanının en güçlü markası Contemporary İstanbul, vakfın ilk ve daimi sergi mekanı Cocoon’u Fişekhane’de açtı. Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu Tatbikat Sahnesi, Fişekhane Ana Sahne’de tüm oyunlarını tiyatro severlerle buluşturuyor. Taş Meydan’da günün farklı saatlerinde bir konserle karşılaşmak ve günün yorgunluğunu atmak mümkün.

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Tüm bunlar olurken Fişekhane’nin bir diğer önemli yanı da, dünya mutfağından damakta harikalar yaratacak lezzetlerin olması. Ünlü şef Murat Bozok Ferida ile Ömür Akkor ise Zennup 1884 ile Fişekhane müdavimlerine damakları tatlandıracak deneyimler yaşatıyor. 140 yıllık aile geleneği olan Akdeniz ve Lübnan mutfağını temsil eden Al Hallab da Dubai’den sonra ilk kez Fişekhane’de yer alıyor. Bu lezzet durakları ise muhteşem gastronomi turunun sadece küçük bir kesitini misafirlerine sunuyor.