Hürriyet yazarı Noyan Doğan özel sağlık sigortalarını karşılaştırdı

Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olan ve primleri ödenen kişiler ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan kişiler için sağlık sigortaları mevcut. Özel sağlık sigortası SGK şemsiyesi altında olmayanlar için daha elverişliyken tamamlayıcı sağlık sigortası ise sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlar için daha cazip oluyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan iki sigortayı karşılaştırdı. İşte o açıklamalar…

Özel sağlık sigortasından bahsedeceğim. Özel sağlık sigortasında iki ayrı sigorta türü var. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası. Tamamlayıcı sağlık sigortasının özellikle son 3 yıldır yükselen bir trendi var. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortasının birçok avantajı var. Son 3 yıldır da çok yaygınlaşmaya başladı. Hatta klasik özel sağlık sigortasından daha fazla yaygınlaştı diyebiliriz. Son Mart ayından bu yana da yaygınlığı pandemi nedeniyle arttı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediğinin üstünü tamamlıyor. Nerelerde geçiyor: SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçiyor. 4-5 tane sayısı olan hastaneler dışında tüm Türkiye çapında tamamlayıcı sağlık sigortası A+ hastaneler dışında özel hastanelerde geçiyor. Bunun nedeni de hastanelerin SGK ile anlaşmaları var. SGK ile anlaşması olan bir hastaneye gittiğinizde Covid-19 tedavisinde de geçerli bu anlaşma. SGK belli bir miktara kadar karşılıyor. Malum hastanelerin yüzde 200’e kadar fark alma hakkı var. Yüzde 200 farkın üzerini de tamamlayıcı sağlık sigortası karşılıyor.

Bugün gittiniz özel hastaneye, doktor muayenesi oldunuz, birtakım tetkikler yapıldı, size özel hastane 1500 lira fatura çıkardı diyelim. SGK sağlık uygulama tebliği üzerinden bunun 500 lirasını bilemediniz 600 lirasını karşılıyor. Geri kalan 900 lirayı hastane size fatura ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası 900 lirayı direkt karşılıyor. Özel hastanede tedavi ve tetkikleri yapıyorsunuz ve cebinizden 5 kuruş çıkmadan hastaneden ayrılıyorsunuz. Öteki türlü cebinizden harcamak zorundasınız. O yüzden sağlık sigortası her geçen gün yayılıyor.

En önemli kriter nedir fiyatı dersek bildiğimiz klasik anlamda bir özel sağlık sigortası yaptırdığınızda çekirdek aile 3 kişi yıllık primi 15 bin lira civarındadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınız zaman 3 kişilik ailenin yıllık ödeyeceği fiyat 7 bin liradır. Fiyat olarak cazip olduğu için tamamlayıcı sağlık sigortasına talep artıyor.

Mart ayından itibaren özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasında salgın hastalıklar kapsam dışındadır. Mart ayında koronavirüs salgını başladığında Türkiye’den bahsediyorum, sigorta şirketleri ortak karar alarak bir jest ödemesi altında Covid-19’u da kapsam içine alalım. O zamandan bu yana da Covid-19 tedavisi tamamlayıcı ve özel sağlık sigortası kapsamı içinde. Kuvvetle muhtemel bu sene sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki sene de devam edecek gibi görünüyor. Koronavirüs tedavisi için diyelim ki testiniz pozitif çıktı ve tedavi olacaksınız. Malum devletin salgın hastalıkları hastanesi ve özel hastaneler var. Eğer özel sağlık sigortanız, tamamlayıcı sağlık sigortanız yoksa özel hastaneye gittiğiniz zaman koronavirüs tedavisini yapmıyorlar. Temmuz ayının başında alınan kararla özel hastaneler pandemi hastanesi olmaktan çıktı. Şu anda özel hastaneler pandemiye, koronavirüs tedavisine bakmıyorlar. Otomatik olarak devletin hastanelerine sevk ediyorlar. Tamamlayıcı sağlık sigortanız var ise problem yok. Özel hastane parayı sigorta şirketinden alacağı için tedaviye başlıyorlar. Buna yoğun bakım da dahil. Yoğun bakıma girerseniz koronavirüs nedeniyle bunu tüm hastaneler kabul ediyor. Ancak belli bir süre tedavinizi gördükten sonra yoğun bakım kapsamından çıktığınız andan itibaren devletin açmış olduğu salgın hastanelerine gönderiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa sizi kendi hastanesinde tedavi ediyor. Bunun tüm masraflarını da SGK belli bir miktarını karşılıyor, üzerini de özel sigorta şirketleri karşılıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bir iki özel kriter var. Bunlardan bir tanesi sigorta yaptıracak kişinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışıyor olması lazım. İster işçi statüsünde, ister Bağ-Kurlu, ister memur olsun fark etmez. Bu sigorta yaptıracak kişi için. Bu kişi hem eşi ve çocuğunu yaptıracaksa ilgisi yok, yaptırabilir. Asıl sigorta yaptıracak kişi sigortalı olan bir kişi.