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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hükümet sektörlerden korona taleplerini istedi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Hükümet sektörlerden korona taleplerini istedi
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Hükümet üretim taahhüdü bulunan, ihracat bağlantısı olan, çarkların durması durumunda zarar görecek olan tekstil, makine, gıda, giyim, eczacılık ürünleri gibi imalat sanayi firmalarının sokağa çıkma yasağıyla ilgili taleplerini acil iletmelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalar için çalışma başlatıldığı belirtildi. Genelgede 81 ilde günlük ihracat bağlantısı ve taahhüdü olan firmalardan 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından en az zararla çıkılması için atılacak adımlar konusunda talepleri istendi.

TALEPLER TOPLANIYOR

Genelgede koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara vermeleri durumunda büyük zarar oluşturacak gıda, içecek, giyim, makine, tekstil, eczacılık, deri, kimya, mobilya, motorlu kara taşıtı gibi imalat sanayi firmalarının yanı sıra çarklarını durduramayan, sektörlere girdi ve hammadde sağlayan firmaların sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde faaliyetlerine devam edebilmeleri için bulundukları il valiliklerine başvurarak talepleri aktarması gerektiği vurgulandı. 81 ildeki sanayi ve ticaret odalarından genelge kapsamındaki firmalardan istenen önerilerin ivedilikle alınması da istendi. Hükümet, ihracatçıların ve firmaların koronavirüs nedeniyle kayıplarının telafi edilmesi ve sıkıntı yaşamaması için bir süre önce çeşitli destek paketlerini hayata geçirmişti.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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