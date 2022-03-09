Hububatta Küba'ya rekor ihracat

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Açıklanan rakamlara göre, ocak ayında İHBİR'in ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,78 artışla 240.746 milyon dolar olurken, sektör ihracatı 847.853 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ocak ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 artışa ulaştı. İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, şubat ayı ihracatının da yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen artış göstermeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"İHBİR olarak şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artışla 255.841 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 200'den fazla ülkeye ihracat yapan Birliğimiz ülkemizin ekonomisine güç katmaya ve üyelerini her zorlu koşulda desteklemeye devam ediyor. Birlik olarak düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonları ve fuarlarımızda üyelerimiz ürün çeşitliliklerini ve katma değeri yüksek ürünlerini gösterme fırsatı buluyor. Başarılı iş insanlarımızın da çalışmalarıyla İHBİR olarak dünyanın her yerine ulaşarak, ülkemizi temsil ediyoruz."

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"KÜBAYA REKOR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

İHBİR olarak, şubat ayında 169 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve nerdeyse ihracat yapılmayan ülke kalmadığını vurgulayan İHBİR Başkanı Haluk Okutur, İhracat rakamlarımız gün geçtikçe tüm olumsuzluklara rağmen artış göstermeyi sürdürüyor. Geçen yılın aynı ayına göre ABD'ye ihracatımız yüzde 67,08 Irak'a ihracatımız yüzde 37,67 Rusya'ya ihracatımız yüzde 76,71 İsrail'e ihracatımız ise yüzde 42,09 değer bazında artış gösterirken Küba'ya ihracatımız rekor bir yükselişle yüzde 448.213 değer bazında artış gösterdi.

ÜRÜN İHRACATINDAKİ REKOR ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMULLERDE

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Başkan Okutur rekor ihracatın şeker ve şekerli mamullerde olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 32,96 artışla 49.523 milyon dolar, pastacılık ürünleri yüzde 3,36 artışla 41,114 milyon dolar, kakaolu mamuller yüzde 29,43 artışla 36,521 milyon dolar ve değirmencilik ürünleri yüzde 134,60 artışla 28. 228 milyon dolar olarak artış gösterdi."