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Honda’nın hibrit SUV’u Türkiye’de

#Honda#SUV#E:HEV
Honda’nın hibrit SUV’u Türkiye’de

Japon üretici Honda, C segmentindeki SUV gövde tipine sahip HR-V modelinin üçüncü jenarasyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu.

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Model, markanın ‘e:HEV’ ismini verdiği hibrit teknolojisine sahip 1.5 litrelik DOHC i-VTEC versiyonla pazara girdi. İki farklı donanım paketiyle satışa sunulan HR-V e:HEV’in Advance donanımı için 650 bin lira, Style donanımı için ise 685 bin lira başlangıç fiyatı belirlendi. Firma yetkilileri, yeni HR-V’nin motor kaputunda benzinli motora eşlik eden hibrit e:HEV teknolojisinin Honda’ya özgü i-MMD motor teknolojisi ile yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunduğunu söyledi. Hibrit motorun yakıt tasarrufu anlamında da ciddi avantajlar sağladığı belirtildi.

PAZAR 550 BİNLE KAPANIR

Bu sene 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “2022’de Türkiye otomobil pazarının 550 bin adet olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yani geçen yıla göre hemen hemen aynı olacak. Honda olarak pazardan yüzde 5’lik bir pay alarak yılı 28 bin adetle kapatma hedefimiz var” dedi. Çip krizinin yılın ikinci yarısında daha iyi bir noktaya geleceğini de belirten Kılıçer, 28 bin adetlik pazar tahminlerini en kötü tedarik koşullarını göz önüne alarak hesapladıklarını söyledi. Taşıt kredisindeki koşulların güncellenmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kılıçer, yapılan düzenlemenin kredi faizlerinin biraz daha inmesi durumunda etkili olacağını, aksi halde etkisinin sınırlı kalacağını bildirdi.

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‘HİBRİT PAZARINDA GÜÇLENECEĞİZ’

YENİ HR-V’nin İstanbul’da düzenlenen basın lansmanında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi. 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada ise, Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi.

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#Honda#SUV#E:HEV

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