Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacakKendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!#Pelin Karahan
Kelebeke 6 ödülKelebek'e 6 ödül!#Kelebek
Hondadan Japonyada bir ilkHonda'dan Japonya'da bir ilk#Honda
Trafikteki yeni kâbus çakarlı minibüslerTrafikteki yeni kâbus çakarlı minibüsler#Çakarlı Minibüs
Mengü’ye son görevMengü’ye son görev#Şahin Mengü
Sepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağızSepaş Plastik Genel Koordinatör’ü Dilek Batmaz: İthalatı azaltıp ihracatı arttıracağız#Sepaş Plastik Genel Koordinatör
Son dakika: Galatasarayda değişim ve rotasyon zamanı Kayserispor ilk 11inde...Son dakika: Galatasaray'da değişim ve rotasyon zamanı! Kayserispor ilk 11'inde...#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeye Serdar Dursundan iyi, İrfan Candan kötü haber Giresunspor maçında...Son Dakika: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi, İrfan Can'dan kötü haber! Giresunspor maçında...#Fenerbahçe
Alman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtıAlman tıp ödülü Nobel için kapıyı açtı#Özlem Türeci
Transatlantik ilişkilerde ipler gerildiTransatlantik ilişkilerde ipler gerildi#Fransa
HABERLEREkonomi Haberleri

Honda'dan Japonya'da bir ilk

#Honda#Japonya#Çevrimiçi Araç
Hondadan Japonyada bir ilk

Honda Motor'un Japonya içinde çevrim araç satışı yapacağı, bu satış şeklinin Japonya'da bir ilk olacağı bildirildi.

Haberin Devamı

AA - Kamu yayıncısı NHK'nın firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Honda, Japonya içinde yeni satış uygulaması başlatacak.

Buna göre Japon firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterilerin yüz yüze iletişimden kaçınma taleplerini dikkate aldı.

Bu kapsamda Honda gelecek ay başında hesaplamalar, kontratlar ve kredi yoklamaları dahil tüm satış prosedürlerini içeren internet sitesi açacak.

Sitede satış hacmi yüksek en iyi modeller yer alacak ve satış kapsam alanı şehir merkezlerinden banliyölere doğru genişletilecek.

Araç teslimatları ise halihazırda yapıldığı üzere, yetkili satış bayilerinde gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama yoluyla Japon firma, salgın nedeniyle yaşadığı müşteri kaybını da düşürmeyi planlıyor.

İlgili Haberler:

Temelli'nin sözleri siyaseti karıştırdı!Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket! Gol sonrası...HDP konusunda Kılıçdaroğlu gibi mi düşünüyor?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Honda#Japonya#Çevrimiçi Araç