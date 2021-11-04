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Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL! Talebe yetişemiyor

#Safran#Safran Soğanı#Son Dakika

Hobi olarak başladığı safran üretimini geliştiren Edirneli üretici Hasan Artan, safran soğanı ve kurutulmuş safran talebine yetişmekte zorlanıyor. Artan, "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var" açıklamasında bulundu.

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Edirneli üretici Hasan Artan, hobi olarak başladığı safran soğanı ve kurutulmuş safran talebine yetişmekte zorlanıyor. Safranbolu'dan deneme amacıyla aldığı safran soğanlarını 5 yıl önce toprakla buluşturan Artan (73), bitkinin üretim alanlarını her yıl genişletiyor.

Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyor

Emekli Artan, Kocasinan Mahallesi'ndeki bahçesinde mor renkli safran çiçeklerini hasat etmeye başladı. "Mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayinde kullanılan kurutulmuş safranın kilosu 50 bin liradan, soğanlarının kilosu ise 200 liradan satılıyor.
Artan, AA muhabirine, Edirne'de safran üretmeyi başararak üreticilere örnek olduğunu, Türkiye'nin pek çok yerinden talep gelmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl 150 kilogram safran soğanı sattım, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Bu bitkinin soğanları kendi kendine yıllar içinde artarak çoğalıyor." dedi.

Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyor

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"BOYA, GIDA VE İLAÇ SEKTÖRÜNDE OLDUKÇA DEĞERLİ BİR BİTKİ"

Kasım ayının gelmesiyle hasada başladıklarını anlatan Artan, bu yıl 500 metrekarelik ekim alanından 300 gram kuru ürün elde etmeyi hesapladığını dile getirdi. Artan, safranın geliri ve verimiyle karlı bir ürünü olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Mor, sarı ve kırmızı renkleriyle güzel bir görüntüsü var. Boya, gıda ve ilaç sektöründe oldukça değerli bir bitki. Safranın kırmızı olan kısmı en değerli olan yeri ve bu yıl kilosu 50 bin lira ve üzerinde satılıyor. Safran üretimi çok zor değil, soğanı kendisinden ürüyor. Bir soğan yılda 5-6 yavru veriyor, süre içinde çoğalıyor. Çok büyük alanlara ihtiyaç duymadan üretim yapılabilir. Küçük de olsa 500 metrekare ya da bir dönüm yeri çalışan insanlar dahi ekebilir."

Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyor

Bitkinin kuru tarıma göre çok avantajlı olduğunu dile getirerek, "Az alanda karlı bir üretim yapılabiliyor, ilaç kullanımı yok. Sadece soğanını ekiyoruz az bir çiftlik gübresi kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Safran#Safran Soğanı#Son Dakika

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