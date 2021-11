Hızlı hareket rekor getirdi

Haberin Devamı

ANTALYA 11’inci kez Uluslararası Resort Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası Resort Kongresi’ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

YENİLENEREK YOLA DEVAM

Turizm sektörünün bir araya geldiği buluşmada Bakan Mehmet Ersoy, yapılan çalışmalar ve turizm sektörünün hedefleri hakkında bilgi verdi. Son 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan virüsün üretimden teknolojiye kadar her alanda kalıcı farklılaşmaları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Ersoy, Denizbank’ın davetlisi olarak geldiğimiz Antalya’da, “Akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla kendimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılında hedef olarak 25 milyon ziyaretçi 20 milyar dolar olan hedefi 28 milyon turist ve 22 milyar dolar olarak revize etmiştik. Şimdi bu hedefi bir kez daha revize ettik. Yıl sonunda 29 milyon ziyaretçi 24 milyar dolar gelir bekliyoruz. En önemlisi de 2018’de 647 dolar olan kişi başı geliri 830 dolara çıkardık. Peki bizim hayatımızda ne değişti de yüzde 40 geriden takip ettiğimiz İspanya’yı geride bırakmayı başardık. Burada en önemlisi TGA hayatımıza girdi” diye konuştu.

DOĞRU TANITIM ETKİSİ

TGA’nın yaptığı çalışmaların pandemi sürecinde çok büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Bakan Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakiplerimizi geride bırakmanın gerisinde TGA’nın hızlı ve esnek yapısının çok büyük etkisi var. Kamunun mevcut yapısı ile böyle bir pandemi döneminde turizmin yönetilmesi çok zordu. Kamudaki ihale yapısı ile bunları yapma şansımızı sıfırdı. Pandemiden hemen önce TGA’nın hayatımıza girmesiyle esnek ve hızlı bir süreç yaşadık. Her hafta yeni bir şey çıkıyor ortaya; ülkeler yeni kararlar alıyor. Böyle esnek ve hızlı yapıya kavuştuğumuz için rakiplerden hızlı hareket etmeyi başardık. Türkiye pandemi sürecinde son 2 yılda en etkili reklâm veren ülke oldu. Yapay zekâ dahil her şey kullanıldı. Doğru zamanda doğru reklâmı doğru kişiye göstererek sonuç almayı başardık. Ayrıca pandemi döneminde en fazla kanaat önderini, etkili editörleri, sosyal medya fenomenlerini ülkemizde ağırladık. Diğer ülkelerden ayrıştık. Pandemiye rağmen bu insanları ülkeye getirdik. Türkiye hakkında doğru şeyler yazmalarını sağladık. İstanbul için özel tanıtımlar yaptık. Bu sayede, yıllar sonra İstanbul Avrupa’nın en iyi destinasyon şehri seçildi. ‘Turkeyaegan’ tanıtımları ile de Bodrum şehrimiz 25 destinasyon arasına girmeyi başardı. İlk kez doğru şekilde doğru tanıtınca başarı geldi.”

‘GÜVENLİ TURİZM’E ‘YEŞİL’ EKLENİYOR

GÜVENLİ Turizm Sertifikası’nda da yeni döneme girileceğini kaydeden Bakan Mehmet Ersoy, şunları söyledi: “Güvenli Turizm Sertifikası programı Avrupa’da öncü oldu. Kopyalanmaya çalışıldı ancak kimse bizim kadar başarılı olamadı. Sektör de bu konuda bizimle işbirliği yaptı. Doğru şekilde kurgulandı başarılı olundu. Şimdi ise Güvenli Turizm Sertifikası’nda ikinci aşamaya geçeceğiz. Turizm sertifikasında olduğu gibi sürdürülebilirlik ve çevre konusunda adımlar atmalıyız. Eğer adımlar atmazsak rakip ülkelerden geri kalacağız. Bu yüzden sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Minimum 3 yılda bu hedeflere ulaşmayı hedefliyoruz. 2022’den itibaren kuralları belirlemeyi amaçlıyoruz. Güvenli turizm ve yeşil sertifikasına geçiş yapacağız. Dünyada öncü olacak adımlar atacağız. Sürdürülebilirlik konusunda çalışmayanlara devletler ekstra yaptırım uygulayacak. Dünyada yeni vergiler gelecek. Bu yüzden herkesin, tüm turizm sektörünün bu alana yoğunlaşması gerekiyor.”

‘OYUN KURUCU OLMALIYIZ’

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da, pandemi sürecinde özel sektörün ve kamunun tam bir uyum içinde çalıştığına dikkat çekti. Sağlık ve hijyenin aynı kararlılıkla devam etmesi gerektiğinin altını çizen Yağcı, “Turizm sektörü 2022 yılında da bütüncül prensip ile yönetilmelidir. Turizm çeşitlendirilmeli, sezon uzamalı, mevcut kaynak pazarlar ve yeni pazarlar geliştirilmelidir. Sağlık ve iklim krizi ile sarsılan dünya için turizm sürdürülebilir kılınmalıdır. Geleceğin turizmi yapılabilir turizm olacaktır. Salgın süreci insanların hareket kabiliyetini elinden aldı. Yeniden kurgulanma dönemindeyiz. Turizm olmayınca diğer sektörler de küçüldü. 2022 ve ötesine ilişkin beklentiler olumlu. Oyunun yeniden kurgulandığı dönemde rolümüz oyun kurucu olmaktır” dedi. Antalya’nın turizmde öncü olmasına yönelik çalışmalara her zaman hazır olduklarını söyleyen Muhittin Böcek de, “Turistik işletmelerden alınan TGA payından yerel yönetimlere de kaynaklar aktarılmalıdır. Bakanımızdan bu konuda destek istiyoruz” diye konuştu.

TURİZMCİLER İÇİN 4 TALEP

SALGIN döneminde seyahat kısıtlamaları sebebiyle azalan turist sayısının ve turizm gelirlerinin tekrar toparlanma döneminde olduğuna dikkat çeken DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, “Türkiye’ye gelen yabancı turistten elde edilen kişi başı gelir geçen yıl 716 dolar seviyesindeydi. Bu yıl ise 773 dolara çıktı. Yurtdışında yaşayan vatandaşlardan elde edilen kişi başı gelir de 926 dolardan 1146 dolara yükseldi” dedi. Türkiye’nin ağırladığı turist sayısı bakımından dünyada 6’ncı sırada olduğunu vurgulayan Ateş, “Ancak gelir sıralamasında, turist sayısındaki kadar iyi değiliz, salgın sonrası toparlanmayla beraber potansiyelimizi değerlendirip gelirlerimizi arttırmamız gerekiyor. 2019’da elde ettiğimiz yaklaşık 30 milyar dolarlık gelirle dünyada gelir sıralamasında 14’üncü sıradayız” dedi.

UÇAK DESTEĞİ

DenizBank’ın , ‘yağmurlu günde’ de turizmcinin yanında olduğuna dikkat çeken Hakan Ateş, “Ekim 2021 itibariyle, KGF’nin 6.47 milyar TL turizm sektörüne sağladığı kefaletin yüzde 18’inde DenizBank var. Pandemi sürecinde, Ocak 2020’den bugüne, 1.4 milyar dolar turizm kredimizi yapılandırdık” diye konuştu. Turizmcilerle her yıl olduğu gibi bu yılda görüştüklerini ve bekledikleri destekleri not ettiklerini kaydeden Ateş, beklenen 4 talebi şu cümlelerle özetledi: “KDV oranının 8 ’den 1 ’e indirilmesi uygulaması 30 Eylül 2021 ’de sona ermişti. Bu uygulamanın devam etmesi, kar sıkıntısı çeken turizmcilerimizin nakit akışını rahatlatabilecektir. 2020 ’deki ‘üst hakkı’ gibi kamu ödemeleri bu yıla, 2021 kamu ödemeleri de 2022’ye ötelenmiştir. 2022 yılı ödemelerinin vadeye yayılabilmesi durumunda, turizmcilerimizin faaliyet döngüsü zora girmeden kamu borçlarının ödeme imkanı yaratılmış olacaktır. Tur operatörlerine geçmiş dönemde yapılan uçak koltuk başına yakıt desteği gibi teşvik edici önlemlerin tekrar uygulanması Mısır, Yunanistan, İspanya gibi aynı kategoride yer aldığımız ülkelerle rekabet açısından önem arz etmektedir. Mısır’da şu an bu uygulamanın başladığını biliyoruz. Turizm emekçilerimizin yaşadığı sıkıntıyı azaltmak adına, kış döneminde istihdamın devamlılığı amacıyla birtakım SGK teşvikleri /destekleri sunulması yararlı olacaktır” diye konuştu.