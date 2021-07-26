Hız sınırına dikkat! Hangi araç nerede hangi hızla gidecek, cezalar ne kadar?

Dünya genelinde genel trafik kuralları benzerlik gösterse de bazı keskin farklar da bulunuyor. Ehliyet yaşları, sınıfları, cezalar ve hatta trafik yönleri bile ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Çoğunlukla sağ şeritten akan trafik, Japonya, Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Kıbrıs’ta da ters yönden akıyor.

Bu trafik akışı için özel olarak sağdan direksiyonlu araçlar üretiliyor. Hız sınırları da ülkelere göre farklılık gösterebilen trafik kurallarından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yakın zamanda en çok konuşulan trafik gündem maddelerinden birisi haline geldi. Almanya gibi ülkeler sınır olmayan yerlerde sınır koymayı hedeflerken Türkiye’de düşük görülen sınırların arttırılması planlanıyor.

20 KM/S ARTABİLİR

Geçtiğimiz ay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azalttığını vurgulamış ve otoyollarda hız sınırlarının arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirtmişti. Soylu, “Bizim sürat kilometremiz 120’dir, ona bir yüzde 10’luk tolerans var, 132 kilometredir. Otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkimiz var. Bu konuda hem yollara hem de standartlara göre karayolları ile trafik bir çalışma yapıyorlar” demişti. Almanya’da hız sınırsız otobanlar varken İtalya ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde otobanın kalitesine göre hız sınırı artabiliyor.

Hangi yollarda hangi tip araçlar için hız sınırlarının ne olduğu, hangi araçların hangi yollara girebileceği/giremeyeceği, limitleri aşmanın cezaları gibi soruların cevaplarını derledik...



TRAFİKTE HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI NE KADAR?

Sürücülerin yapabileceği maksimum hız yola ve araç cinsine göre değişebiliyor. Hız sınırının aşıldığı durumlarda verilen ceza ise hız sınırının ne kadar aşıldığına göre farklılık gösterebiliyor. 2021 hız sınırını aşma cezaları ise şu şekilde:

- Hız sınırının yüzde 10 ila yüzde 30 aşılmasının cezası 314 TL ve 10 ceza puanı.

- Hız sınırının yüzde 30 ila yüzde 50 aşılmasının cezası 652 TL ve 15 ceza puanı.

- Hız sınırının yüzde 50’nin üzerinde aşılmasının cezası ise 1.340 TL ve 15 ceza puanı.



MARKALAR KENDİSİ SINIRLIYOR

GLOBAL otomotiv pazarında teknolojiler gelişirken, kazalar giderek azalıyor. Markalar araçlara ekledikleri yeni güvenlik elemanları ile hem kazaları, hem de kazalardan kaynaklı ölüm oranlarını düşürmek için muazzam çaba sarf ediyor. Bu konuyu sorumluluk konusu haline getirmiş Volvo ise araçlarına kendisi hız sınırı koydu. Ürettiği araçların içerisinde sürücü hatası hariç, sıfır ölüm politikası ile yola çıkan Volvo, yeni ürettiği araçların tümünde 180 kilometre/saat hız sınırı ile satışa sunuyor.



PLAKAYA GELEN CEZA CAYDIRMIYOR

ÖZELLİKLE otoyollarda gişeden gişeye ortalama hız ölçülerek veya EDS ile uygulanan ve fotoğraf ile ikâmet adresine gönderilen cezalar yeterli caydırıcılığa sahip olmayabiliyor. Çünkü plakaya yazılan cezalar, sürücünün farklı olabilmesi sebebiyle sürücü ehliyetine ceza puanı olarak işlenmiyor. Bu da aynı trafik suçundan çevirmeye girerek yakalanan sürücüye kıyasla daha az bir cezayla atlatmak anlamına geliyor. 1 sene içerisinde ceza puanı 100’e ulaşan sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süre ile ellerinden alınıyor ve yeniden eğitime tabi tutuluyor. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal ediliyor.



ÇEVRECİLER DÜŞÜK HIZ SINIRI İSTİYOR

GÜNÜMÜZ mobilite dünyasının konsantrasyonu daha düşük karbon emisyonu üzerine yoğunlaşmış durumda. Almanya gibi hız sınırı olmayan otobanlara sahip Avrupa ülkelerinde ise yeni tartışma konusu sınır getirmek. Çünkü sınırsız hız, sınırsız tüketim anlamına geliyor. Daha yüksek yakıt tüketimi de doğal olarak araçların çok daha fazla karbondioksit emisyonu yaratmasına sebep oluyor. Özellikle çevreci birlikler ve siyasiler hem gürültüyü hem de emisyonu yeni hız sınırları ile düşürebileceklerini ve ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklarını vurguluyorlar. Bununla birlikte bu sınırlamalar elektrikli araçların menzilini uzatmak için de bir ön hazırlık olarak belirtiliyor.



Otoyol girişlerinde bulunan tabelalar yayaların, at arabalarının, bisikletlerin ve traktörlerin otoyollara giremeyeceğini gösterir.

İKİ TEKER SÜRÜCÜLERİ ŞİKÂYETÇİ

MOTOSİKLET sürücüleri hız sınırlarının gerekenin altında olduğu düşüncesini paylaşıyor. Yunanistan ve Bulgaristan gibi bazı ülkelerde de örneği görüldüğü gibi Türkiye’de motosiklerler otomobillerden daha düşük hız sınırlarına sahip. Güvenlik nedenleriyle karayollarında otobüs ve minibüsler ile aynı hız sınırlarına sahip olan motosiklerler kendilerinden hızlı giden ticari araçlar sebebiyle tehlike yaşayabiliyor.

Motosiklet teknolojilerinin ve güvenlik ekipmanlarının da geliştiğini vurgulayan kullanıcılar, otomobillerle aynı sınırlara çıkartılması gerektiğini belirtiyor. Motosikletlere özel hız uyarısı olmaması da bazı sürücülerin otomobille aynı hızlarda giderek ceza yemesine de sebep olabiliyor.

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